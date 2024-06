Pablo Motos puntualiza a Revilla: “'El Hormiguero' está en antena porque es rentable, no obedece a ninguna ideología”

El jueves pasado, aprovechando la 'Mesa de actualidad' de su programa, Pablo Motos alzó la voz para criticar lo que él definió como “amenaza en toda regla” de Pedro Sánchez, y se erigió en líder pidiendo a la prensa “unirse”. Este martes, El Hormiguero recibió como invitado a Miguel Ángel Revilla, por trigésima vez en el espacio de Antena 3, y la presencia del político sirvió para volver a hablar de política.

El líder del Partido Regionalista de Cantabria quiso defender a su amigo presentador, aclarando: “Tengo que decir una cosa, que veo que te dan caña. Jamás en la vida me has prohibido decir lo que me dé la gana”, incidiendo en que “nunca me has dado una instrucción” al dirigirse a Motos. Aunque también quiso reconocer que no siempre estaban de acuerdo, calificando como “muy respetable” que el presentador tenga su forma de pensar, y explicando: “Que seas presentador no quita para que tengas tus ideas, como yo tengo las mías. Hay cosas que dices que me parecen bien, y otras menos bien. La democracia es la pluralidad, que respetemos a los demás”.

Revilla aprovechó su presencia en el programa para criticar el “hooliganismo” de los nuevos políticos, señalando directamente a “el efecto televisivo y las redes” como medios para que una persona parezca convertirse en una estrella política en dos años, y hasta parezca que puede gobernar, pero que luego su partido desaparezca rápidamente, y lamentando que en realidad “no tienen ni oficio ni beneficio”.

Pero el líder del PRC sumó a ese “hooliganismo” a los medios de comunicación y periodistas. “Se está extendiendo a los medios de comunicación, donde la mayoría responden a algo, tienen algún punto de conexión económica o ideológica”, analizó Revilla, lo que hizo intervenir a Pablo Motos para defender a su programa, con tono de broma: “Yo no. Que quede claro, este programa está en antena porque es rentable, no obedece a ninguna ideología política”.

El análisis de la actualidad política de Revilla fue mucho más amplio. Habló sobre la causa que tiene a Begoña Gómez como investigada, reconociendo que no le gusta que se llegue a “ese nivel de la familia cuando no hay pruebas suficientes”, pero aún así afirmando: “A mí no se me hubiera ocurrido jamás que mi mujer se hubiera dedicado a los negocios ni hubiera tenido para llamar por teléfono a nadie”. También volvió a manifestarse contra la amnistía, opinó que el PP ganaría si hubiese elecciones, y en ese sentido ahondó en el “miedo” que le da el auge de la ultraderecha, especialmente por el “descontento enorme de la juventud”: “Respeto mucho a los votantes, pero hay cosas que hemos conseguido en España y que nos quieren quitar”.