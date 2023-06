Emma García afea la actitud de Alma Bollo ante Carlos Sobera: “Se portó mal con él”

La fuerte discusión que protagonizaron Alma Bollo e Isa Pantoja en Supervivientes el martes también sacudió el plató de Fiesta en la tarde de este sábado. Un día antes, Isa Pantoja se había defendido en Viernes Deluxe y había mandado un importante recado a Raquel Bollo, la madre de sus primos, quien tuvo ayer la oportunidad de explicarse en el magacín que presenta Emma García.

Isa Pantoja lamenta su bronca con Alma Bollo y lanza una frase lapidaria contra Raquel Bollo

La tertuliana sacó la cara por sus hijos y justificó los pasos que han dado dentro y fuera del reality, pero García no ocultó su enfado con lo ocurrido durante la gala del martes, en la que Alma y Manuel se mostraron desafiantes con el presentador Carlos Sobera.

“¿Sabéis dónde me llamó realmente la atención Alma? El otro día, con Sobera, dije: '¿Y esta soberbia de Alma?'. Es que no me pegaba porque la había visto de otra manera. Pensé que se estaba portando mal con el presentador. No le encontré sentido”, expresó la comunicadora vasca antes de que se emitiera el vídeo que recopilaba los momentos más broncos de Alma en el plató de Supervivientes.

Al acabar el vídeo, Raquel Bollo negó que su hija estuviera enfrentada a Sobera. Si estaba enfadada, dijo, es porque su prima Isa Pantoja le había llamado “soberbia”.