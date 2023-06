Isa Pantoja lamenta su bronca con Alma Bollo y lanza una frase lapidaria contra Raquel Bollo

El enfrentamiento entre Isa Pantoja y Alma Bollo en el plató de Supervivientes el martes ha cebado durante esta semana los programas de Telecinco. Anoche, Viernes Deluxe invitó a la hija de la cantante para que explicara qué ocurrió delante y detrás de las cámaras.

María Patiño interrumpió el 'Deluxe' para aplaudir a Mediaset: "Tal vez seguirás siendo mi casa"

Más

Lo que vieron los espectadores quedó perfectamente registrado. Las primas se enzarzaron por la actitud de Asraf en la isla. Su novia le defendía a capa y espada, mientras que Alma, recién llegada de Honduras, le afeaba que estuviera formándose una opinión sin tener toda la información.

Que sean familia no impidió que acabaran a voces. De hecho, la tensión fue a más cuando el programa acabó. Según Sálvame, cuando se apagaron los focos la familia Bollo (Raquel, Manuel y Alma, que eran quienes estaban en el plató de Supervivientes) montó “un circo imparable” los focos por las acusaciones que se estaban vertiendo contra ellos y el trato que se les había dispensado. Carmen Borrego e Isa Pantoja salieron escoltadas y temblorosas.

En el Deluxe, Isa Pantoja lamentó que se hubiera llegado hasta tal punto. “Ellos son mis primos. Con otros concursantes puedo discutir en plató y luego no los veo fuera y no les tengo cariño ni afecto. Pero con mis primos es muy diferente y por eso es, para mí, una situación muy incómoda”, reflexionó la tertuliana.

Además, negó que hubiera tenido problemas previos con Alma Bollo y estableció una diferencia significativa entre los hermanos: “Fue complicado dialogar con ella. Con Manuel sí pude hablar aunque no estuviera de acuerdo con lo que me estaba diciendo, pero con Alma fue imposible. Lo pasé mal y fue incómodo porque no pude entablar una conversación”.

Según Kiko Matamoros, Alma y Manuel están teniendo este comportamiento porque su madre, Raquel Bollo, hace tiempo que dejó de tener relación con Isabel Pantoja, algo que Isa aprovechó para lanzar una frase lapidaria contra la matriarca: “Mi madre sería incapaz de perder la relación con Raquel Bollo y hablar a sus hijos como ella me ha hablado a mí”.