'Espejo Público' anuncia el fichaje de Pelayo Díaz como colaborador tras su polémico paso por 'MasterChef Celebrity'

Pelayo Díaz ficha por Espejo Público. El magacín de Antena 3 ha anunciado el fichaje del polémico estilista la misma en que éste ha sido noticia por dos motivos muy diferentes. El primero, su eliminación de MasterChef Celebrity 9, donde se había erigido en el 'villano' de la edición, sobre todo por ciertos comentarios hacia Marina Rivers. Y el segundo, sus controvertidas palabras en Ni que fuéramos sobre la gestación subrogada.

El asturiano dijo en plena entrevista con Marta Riesco que tiene pensado ser padre por vientre de alquiler, pero que aún no había iniciado el proceso para ello. “Me faltan unos euros, si tienes suelto...”, soltó en tono jocoso a modo de justificación. Un comentario por el que ha recibido muchas críticas, entre ellas, las de la exministra de Igualdad, Irene Montero.

Ahora, Pelayo Díaz se incorpora a Espejo Público como nuevo colaborador de Más Espejo, la sección de corazón del programa de Susanna Griso. “Es un hombre que no hay término medio, o te cae bien o te cae mal. Yo me llevo bastante bien con él, me gusta porque es una persona muy deslenguada, creo va a dar mucho juego y me consta que hay colaboradores y colaboradoras de este programa que igual no les hace gracia su presencia. Y esa persona es Pelayo Díaz”, ha dicho Nando Escribano a la hora de anunciar su fichaje.

“Esto nos obliga a cuidar mucho más nuestros estilismos”, ha bromeado Griso sobre su nuevo compañero. “Es un tío que no se calla absolutamente nada (...) Ha tenido polémicas con muchos personajes y las va a tener con algún colaborador o colaboradora en concreto que ya descubriremos”, ha avanzado Escribano. Pelayo Díaz debutará el lunes en Espejo Público. Hasta ahora era tertuliano de D Corazón (La 1), pero se desconoce si compaginará ambos magacines o si a partir de la próxima semana estará únicamente en el de Antena 3.