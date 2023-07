'Espejo Público' se despidió de una reportera histórica: “He gozado del compañerismo”

David Cantero, Diego Losada, Emma García, Ana Rosa Quintana, Susanna Griso y Sonsoles Ónega ya están de vacaciones. La mayoría de los presentadores titulares estarán fuera de los platós durante este mes de agosto y volverán en septiembre, pero hay algunas caras conocidas que ya no regresarán tras el periodo estival.

Este viernes 28 de julio se despidió de la audiencia Mabel Redondo, histórica reportera de Espejo Público. Después de 14 años sosteniendo el mismo micrófono, esta “clásica” del programa, como se refirió a ella Lorena García, empieza una nueva etapa profesional dentro de Atresmedia.

“Hoy es mi último día en Espejo Público, pero me quedo en la casa. He disfrutado, he conocido a gente fantástica, he gozado del compañerismo, de gente a la que quiero mucho y que me llevo en el corazón”, dijo la periodista, que ha cubierto todo tipo de informaciones en este largo periodo de tiempo.

“Son 14 años en los que hemos tenido muchas alegrías, también algún que otro disgustillo, pero sobre todo mucha alegría”, dijo en los últimos segundos del programa. Y se despidió de los espectadores que le han acompañado desde que llegó al magacín de Antena 3: “Me llevo mucha felicidad en el corazón y en este cuerpo serrano. ¡Sed felices!”.