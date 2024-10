Ester Expósito cumplió lo prometido con Georgina Rodríguez y protagonizó una broma 'robada' a El Hormiguero'

Este miércoles, 23 de octubre, la invitada de La Revuelta fue Ester Expósito. La actriz que ya había acudido anteriormente a La Resistencia, recordó con David Broncano su época siendo vecinos, cuando ella creía que él era “borde”: “Eras muy serio y callado y entrabas al ascensor y no me decías nada”, confesó ella entre las risas del presentador.

Tras las bromas, la intérprete habló de su nueva película, El llanto: “Es una película de terror my especial. Una historia de mujeres que te deja pensando después de verla”.

La invitada también comentó algunas de las canciones que le habían dedicado en los últimos meses. Sobre la de Dani Martín desveló que se “la enseñó antes, me mandó la letra primero, luego grabada en estudio”. Sobre la de J Balvin, solo explicó que no se conocían, pero sí se seguían por Instagram.

Y hablando de dicha red social, Broncano observó que Expósito ya no era la española más seguida, si no que Georgina Rodríguez le había desbancado: “No la sigo porque no nos conocemos”, dijo la actriz. Por lo que el presentador le animó a seguirla y ella lo prometió. En este momento en el que escribimos el artículo, Ester ya sigue a la pareja de Cristiano Ronaldo, pero no viceversa.

Casi al final de la entrevista, apareció Jorge Ponce para mostrar un experimento que habían hecho con la intérprete y que “nunca se había hecho antes”, decía irónicamente. Se trataba de preguntar a la gente de la calle qué piensa de Ester Expósito sin saber que la que lo preguntaba era ella misma.

Algo que ya hizo El Hormiguero con Rosalía, pero que en La Revuelta pusieron su sello, descubriendo que a quien habían puesto era a la abuela Toñi que se hacía pasar por Ester caracterizada. Lo que daba una vuelta de tuerca al reto y provocaba la risa de los transeúntes y del público.

“Fue una idea genial, fue divertidísimo” comentó la invitada entre risas. “Muchas gracias Ester por hacer esto, muchas horas de caracterización” ironizó Broncano.