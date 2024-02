Anna Castillo será reina por sorpresa en 'Su majestad', nueva comedia de Amazon con un rey huido por escándalos

Amazon Prime Video tiene nuevo proyecto de ficción entre manos. La plataforma de pago ya rueda la serie Su majestad, una comedia que gira en torno a una reina “en funciones” que asciende temporalmente al trono después de la renuncia de su padre, monarca que huye por distintos escándalos incluso de corrupción, y que según ha sabido verTele está protagonizada por Anna Castillo y Ernesto Alterio.

La serie está creada, escrita y dirigida por Borja Cobeaga, responsable de la elogiada No me gusta conducir y guionista de películas exitosas como Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes. The Mediapro Studio es la productora a cargo de la ficción, que se rueda desde hace semanas en localidades de Madrid y Castilla-La Mancha.

La trama de Su majestad toma como punto de partida la “huida” del rey Alfonso, máximo representante de la corona que decide alejarse del foco tras verse envuelto en distintos escándalos que han dañado su imagen pública. Pero su desarrollo en realidad gira en torno a cómo se ve obligada a asumir el cargo temporalmente su hija Pilar (Anna Castillo), una veinteañera con fama de rebelde que, si bien no parece la mejor opción para reinar, es la única en la línea de sucesión.

Alrededor de ese personaje estará el de Ernesto Alterio, protagonista masculino con un papel aún por descubrir. Además, entre los nombres del reparto, tal y como ha conocido este portal en exclusiva, se encuentran también otras actrices con trayectorias destacadas en series de ficción como son Lucía Díez y Belén Ponce de León.

Con este proyecto, Anna Castillo suma un nuevo papel en su currículum televisivo, donde figuran otras series como Un cuento perfecto y Paquita Salas de Netflix, Estoy vivo de TVE, Fácil, La línea invisible y Arde Madrid de Movistar Plus+, y Amar es para siempre de Antena 3, donde comenzó su trayectoria en TV.

Ernesto Alterio, por su parte, también añade otro trabajo en ficción a su dilatada carrera profesional, después de participar en series como Todos mienten de Movistar Plus+, y Alguien tiene que morir, Narcos y Las chicas del cable de Netflix.

Prime Video engrosa su catálogo de series propias

Con su próximo estreno en Prime Video, Su majestad pasará a engrosar un catálogo de ficción original ya extenso en la trayectoria de la plataforma en España.

Y es que además de la inminente Reina Roja, uno de los títulos más esperados de la compañía, en los últimos tiempos han ido viendo la luz proyectos propios como Los Farad, Memento Mori, Romancero, Los artistas, Un asunto privado, Sin huellas y Operación Marea Negra, entre otras.

A esta hornada de ficción hay que sumar proyectos documentales y también en el entretenimiento, con el reciente anuncio de la renovación de Operación Triunfo por una nueva edición tras los datos conseguidos por OT 2023.