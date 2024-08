'CQC' vuelve: Telecinco aprueba finalmente el regreso de 'Caiga Quien Caiga'

No ha sido fácil, pero finalmente se ha hecho realidad: Caiga Quien Caiga vuelve a la televisión, y será en su cadena original, Telecinco. Según ha sabido verTele, tras algunas idas y venidas con el proyecto Mediaset ha dado luz verde al regreso del formato, que estará producido por Warner Bros. ITVP, con la que ya sabe lo que es triunfar gracias principalmente a First Dates.

Será una de las apuestas del grupo para su nueva temporada, y aunque todavía está en desarrollo sí es seguro que será para Telecinco, y no para Cuatro. Su fecha de estreno tampoco está determinada, aunque la idea es que se emita antes de acabar el año. Si no llega en septiembre, algo comprensible ya que aún no ha acabado su fase de preproducción, cabría pensar en una primera temporada que vaya de octubre a diciembre, tres meses. Como siempre en televisión, su rendimiento determinaría su continuidad.

La vuelta de CQC llevaba rondando en realidad mucho tiempo, pero en este 2024 había cristalizado en la preparación de un nuevo proyecto y llegado hasta los despachos. En mayo ya se desveló la posibilidad, pero en un principio fue desechada por Mediaset. Ha sido ahora, tan recientemente que el proyecto no ha avanzado en este tiempo, cuando ha sido aprobado definitivamente para iniciar su producción.

Los próximos pasos serán, de hecho, vitales para el formato: elegir a sus presentadores y a sus reporteros. Caiga Quien Caiga es un formato que se basa mucho en la naturalidad de sus presentadores, y en la picardía y valentía de sus reporteros. Fuentes consultadas por verTele explican que todavía no hay nombres escogidos, aunque la productora sí tiene una lista de probables reporteros elaborada durante todos estos meses de preparación, que acabará determinando con la cadena, igual que la elección de los presentadores.

CQC regresa cuando la polarización política más asfixia el entretenimiento, un contexto que favorecía que siempre que se hablaba de formatos “antiguos” que se podrían resucitar, apareciera su nombre como ejemplo de programa atrevido y sin complejos para tratar todo tipo de temas de actualidad.

Vuelve a la televisión tras 14 años, y 28 después de su estreno

Las míticas gafas negras de CQC y sus “hombres de negro” volverán a la televisión 14 años después de su último adiós en Cuatro, y 28 años más tarde de su estreno en Telecinco en 1996. El programa iniciará así su quinta etapa:

De 1996 a 2002 en Telecinco: con Wyoming, Javier Martín y Juanjo de la Iglesia.

De 2005 a 2008 en Telecinco: con Manel Fuentes, Arturo Valls, Juanra Bonet, Eduardo Aldán, Deborah Ombres y Leandro Rivera.

En el año 2008 en laSexta: con Juanra Bonet, Frank Blanco y Toni Garrido.

En el año 2010 en Cuatro: con Ana Milán, Silvia Abril y Tània Sàrrias.

Además de sus reconocidos nombres como presentadores, la etapa original de Caiga Quien Caiga tuvo a reporteros que se convirtieron en míticos como Pablo Carbonell, Arturo Valls (antes de pasar a presentar), Tonino, Mario Caballero y Sergio Pazos. Pese a su éxito, y según denunciaron años más tarde sus propios protagonistas, sus críticas a Aznar y su gobierno hicieron que Telecinco sucumbiese a las presiones y decidiese cancelarlo.

En su segunda etapa, con el cambio de su equipo, entraron como reporteros otros nombres muy reconocidos como Christian Gálvez, Toni Garrido, Gonzo, Eugeni Alemany y Antonio Castelo; confirmándose como una enorme “cantera” televisiva. Tras liderar en el prime time de los viernes, el cambio al late night de los martes hizo que marcase sus peores audiencias (promedió un 17%, lo que ahora sería un impensable éxito), y acabó siendo cancelado.

Sus etapas en laSexta y en Cuatro fueron menos brillantes, por lo que apenas aguantó una temporada en cada cadena por sus insuficientes resultados. También tuvieron hueco Estíbaliz Gabilondo, Miguel Martín, Raúl Gómez o Nacho García.