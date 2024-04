'Factor X' vuelve a Telecinco marcando distancias con 'La Voz': “Esto no se trata solo de cantar bien”

Factor X vuelve a Telecinco. Tras seis años de ausencia, el talent musical regresa este miércoles 17 de abril (22:50 horas) a la parrilla para encontrar a nuevas estrellas y, de paso, resarcirse de la edición de 2018, que fue poco dichosa en audiencias. Para conseguir ambas cosas, los responsables del programa se han acordado en la previa de La Voz (Antena 3), al que han lanzado algún que otro mensaje en sus promos e, incluso, en la nota de prensa oficial, que presume de que en Factor X “no basta solo con tener la mejor voz de España” y de tener un jurado que “cuando valoran las actuaciones no lo hacen solo de oído, sino con los cinco sentidos”.

De hecho, Willy Bárcenas —“grandes voces hay muchísimas, las ha habido siempre, pero buscas este toque diferente que le haga único”—, Abraham Mateo —“aquí no solo miramos las cualidades vocales, sino el conjunto de cosas que puedan a hacer de esa persona un artistazo”—, Vanesa Martín —“[buscamos] ese 'algo' que no solo se queda en una voz bonita que, de repente, te deja fría”— y Lali Espósito —“esto no se trata de cantar solo bien, es el manejo de su cuerpo, su carisma”— han insistido en esta idea durante la presentación del programa, a la que ha asistido verTele.

Los cuatro —todos con pasado en La Voz salvo Bárcenas— forman el jurado del nuevo Factor X, que vuelve a Telecinco a propuesta de Fremantle y con el convencimiento, por parte de Mediaset, de que aún queda mucho talento por descubrir en nuestro país. “Cuando Fremantle nos propuso recuperar la marca viendo el gran recorrido que tiene internacionalmente el programa, de donde han salido artistas consagradísimos como Maneskin, Harry Styles, Leona Lewis y, aquí en España, de Leire Martínez, Angy Fernández, Ruth Lorenzo o Pol Granch, pensamos que sin duda era el talent que tenía que volver a nuestra televisión”, ha afirmado Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España.

Esta nueva etapa, que contará con un plató de más de 1.000 metros cuadrados y 400 plazas para el público, estará presentada por Ion Aramendi. La presencia del vasco era “lo único” que el equipo de Factor X tenía “seguro” cuando se puso en marcha el proyecto, según ha explicado Mario Briongos, recién nombrado CEO de Fremantle España. “El gran reto era encontrar al jurado”, ha dicho el directivo, y para conseguirlo tenían una sola consigna: “Teníamos claro que queríamos a cuatro artistas que ya tuvieran el Factor X, porque para identificar el Factor X tienes que tenerlo”.

La “revolución” de 'Factor X' pasa por su jurado

De esa idea salieron los nombres de Vanesa Martín, Willy Bárcenas, Lali Espósito y Abraham Mateo, a los que Briongos y su equipo solo pidieron una cosa de inicio: “Que fueran ellos mismos, que lo vivieran de manera natural y, sobre todo, que hicieran eso tan especial que tiene Factor X, que es acompañar al artista hasta convertirlo en alguien tan grande como ellos”. “Esto es lo que hace único a Factor X, esta faceta en la que nos jueces no solo dicen 'si' o 'no', 'me gustas' o 'no me gustas', sino 'quiero trabajar contigo y hacerte una estrella'”, defiende el productor.

A esta petición inicial se fueron sumando otras. Algunas de ellas, inéditas en la historia de la marca. “Tuvimos la tentación de ser conservadores, pero en estos nuevos tiempos, una vez que supimos que teníamos una mano ganadora, decidimos revolucionar Factor X. Decidimos someter al jurado de Factor X a la mayor presión que ha recibido nunca un jurado en un programa como este”, ha explicado Dani Grande, director y productor ejecutivo del talent.

“Normalmente”, ha continuado, “estos programas se graban durante muchos días. Pasa con Got Talent, que ves a los jueces vestidos de diferente manera, las decisiones se toman a posteriori y se mezclan los programas. Aquí decidimos arriesgar en una cosa que iba a exigir lo mejor del jurado: aquí, en cada día y en cada gala de audiciones, lo que sucede es lo que ve el espectador. Es decir, las audiciones empiezan y acaban, y después el jurado, individualmente, empiezan a conformar el equipo. Esto no se ha hecho nunca en Factor X y era un acto de fe”.

La mecánica del nuevo 'Factor X'

Así pues, este nuevo Factor X tendrá 12 galas divididas de la siguiente manera:

Audiciones (cinco galas): los aspirantes actuarán por primera vez en el escenario y, al final de cada programa, los jueces deberán elegir para su equipo a uno de los artistas que hayan conseguido al menos tres síes del jurado. La fase de audiciones terminará con 20 aspirantes seleccionados, a los que se sumarán otros cuatro entre los descartes de las galas anteriores.

Las Sillas (una gala): cada juez deberá eliminar a tres de los seis miembros de su equipo. Todo se decidirá al final de la noche, pues a lo largo de la misma los jueces podrán ir sentando y levantando a sus seleccionados en tres sillas hasta la elección final.

Directos - galas de eliminación: en el primer programa, los 12 artistas en liza (tres por equipo) actuarán de nuevo y la audiencia votará a sus favoritos a través de la app de Mitele. Los dos menos votados de cada noche se enfrentarán en un duelo y los jueces deberán salvar a uno de ellos de la eliminación definitiva.

Gran Final: los seis artistas que lleguen hasta aquí actuarán encima del escenario y se someterán a la votación del público. Los tres menos votados serán eliminados, mientras que los tres finalistas deberán ofrecer otra actuación, tras la cual la audiencia elegirá al ganador o ganadora de Factor X.

“Factor X es una marca tan grande que se diferencia por sí sola”

Todo esto, con los concursantes compitiendo de igual a igual, pues este Factor X no tendrá categorías. Es decir, los participantes no están divididos en función de su edad, su estilo, o si son grupos o solistas. “Vemos positivo que no haya categorías. Esto se ha hecho en otros países y ha funcionado muy bien. No queríamos encorsetarnos en categorías de mayores o en la categoría de lo que fuera porque vivir en una sociedad categorizada es lo peor. Lo mejor es la diversidad”, ha dicho Jaime Guerra para defender este cambio. Uno que busca revitalizar el formato, pero no marcar distancias con otros programas, pues, a juicio, del directivo, “Factor X es una marca tan grande que se diferencia por sí sola”.

A falta de categorías habrá “equipos muy personales” construidos por cada juez a partir de su criterio y su esencia, por lo que habrá pocas semejanzas entre unos y otros. “Lo que hemos hecho es apelar a la verdad y al criterio del jurado (...) Si ellos han conseguido trasladar, que yo creo que sí, su impronta personal y su experiencia de vida a cada equipo, nadie va a echar en falta las categorías”, ha comentado Dani Grande como uno de los elementos diferenciadores de este Factor X respecto a otros talents musicales.

“Mucha diversidad” y una versión coreana de Alejandro Sanz

Otro es la libertad que han dado a los concursantes: “Son libres de hacer la canción que quieran, de vestirse como ellos quieran y de hacer la propuesta que quieran”. Y entre esas propuestas habrá “mucha diversidad” y mucha “gente muy diferente con estilos muy diferente”, como ha subrayado Vanesa Martín. La malagueña ha avanzado que habrá versiones muy especiales de Nino Bravo, Julio Iglesias y Roberto Carlos, aunque una de las propuestas que más promete sorprender la ha adelantado Jaime Guerra: “La versión coreana de una canción de Alejandro Sanz”.

No será la única sorpresa, pues los jueces se meterán a fondo en su función de 'seleccionadores'. “Estos programas funcionan cuando el jurado realmente hace casting. Y es lo que han hecho, han sometido a los artistas a toda clase de pruebas y 'perrerías'. Les han hecho cantar en otro idioma, les han sacado guitarras, piano y les han hecho cantar canciones propias”, ha destacado Dani Grande.

Todo esto, para encontrar ese 'Factor X' dentro un casting de “gran diversidad”, variado en edades, procedencias y perfiles. Viene gente en grupo, de manera individual y gente que a lo mejor en otros formatos no entraría por el tipo de formato que se trata“, ha señalado Guerra al respecto.

El ganador o ganadora no recibirá un premio en metálico, pero sí “una carrera musical con Universal Music”. “Es una carrera que, el que gane, tiene que liderar junto a su jurado”, ha explicado Mario Briongos. Para ello, los aspirantes deberán convencer primero al jurado, que tiene claro lo que buscan. Vanesa Martín, por ejemplo, quiere “personalidad, carisma, fuerza. Lo que en Andalucía llamamos el duende, eso que se tiene pero no se puede explicar y hace que te atrape”; Abraham Mateo busca “originalidad y frescura” y Lali Espósito, “ver artistas que no se quieren parecer a otro”. El resultado de su búsqueda, a partir de este miércoles en Telecinco.