Fremantle nombra a Mario Briongos nuevo CEO en sustitución de Jaime Ondarza tras ser estafado

Fremantle España, productora que se encarga de importantes formatos televisivos como Mask Singer, Got Talent o Factor X, ha nombrado a Mario Briongos como nuevo CEO. En un comunicado remitido este lunes 15 de abril, la compañía explica que su hasta ahora Director General de Entretenimiento asciende y se ocupará de “todas las áreas de la compañía: entretenimiento, documental y factual, y el departamento de ficción, marcando la estrategia y crecimiento continuo del negocio en España”.

“Estoy muy agradecido a Andrea Scrosati y sobre todo al equipo de Fremantle España, sin los cuales no habría sido posible llegar hasta aquí. Comienzo esta etapa con mucha ilusión, con ganas de seguir produciendo contenidos de alta calidad y consolidando a Fremantle como una de las productoras de referencia del sector audiovisual en este país”, declara Briongos ya como máximo responsable de la empresa en España.

Briongos sustituye a Jaime Ondarza, que fue destituido hace unos días después de desvelarse que le habían estafado casi un millón de euros por un timo telefónico.

Briongos inició su carrera hace 24 años en Zeppelin, con formatos como Gran Hermano, La casa de tu vida o Confianza ciega. Luego pasó a EuroTV Producciones como Director de Entretenimiento, liderando los equipos de programas míticos como el Grand Prix o ¿Qué apostamos?. Desde hace una década trabajaba ya en Fremantle España como Director de Entretenimiento y luego Director General de Entretenimiento, con formatos como Got Talent, Factor X, Adivina qué hago, Granjero busca esposa, Martínez y hermanos o Amor con fianza, entre otros, siendo algunos formatos creados en España.

Ahora, Fremantle se reestructura para pasar a reportar ante el nuevo CEO. En el área de entretenimiento, Belén Martín y Daniel Grande son nombrados productores ejecutivos y seguirán trabajando en formatos como Got Talent, Factor X, Adivina qué hago o Mask Singer, entre otros. Algerino Marroncelli continuará como Director Creativo y responsable de formatos como Adivina qué hago (Game of talents).

El equipo de En Cero Coma, sello de Fremantle especializado en el género documental y factual, seguirá contando con Fernando Jerez como Director General tras estrenar Isabel Preysler: mi navidad en Disney+ o En guardia: mujeres contra el crimen en Cuatro. En ficción, José Skaf sigue como Director de Ficción.

Fremantle es propiedad del grupo RTL, líder mundial en emisiones, directos, contenidos y digital, que es a su vez una división de Bertelsmann. La productora comenzó a operar en España durante la década de los años 90, con sede en Madrid. La empresa es una de las distribuidoras, creadoras y productoras referentes a nivel mundial, con sellos en su catálogo como Got Talent, Password, Pobres criaturas, Alice & Jack, América: paisajes extraordinarios, The Lost Ones, Big Mood, Priscilla, House of Kardashian, El precio justo, Factor X, Fue la mano de Dios, Mask Singer o Family Feud.