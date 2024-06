El FesTVal premia a Macarena Rey, productora de 'MasterChef', con el premio Joan Ramón Mainat 2024

El FesTVal 2024 no arrancará hasta septiembre, con el inicio de la temporada televisiva, pero ya empiezan a desvelarse quiénes serán los profesionales televisivos galardonados en esta nueva edición. Macarena Rey, CEO de Shine Iberia y productora de importantes formatos como MasterChef, ha sido reconocida por su trayectoria con el Premio Joan Ramón Mainat de este año.

El Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz distingue a Rey, según informan en una nota de prensa, “en virtud de su extensa carrera profesional en televisión como directiva, creadora de contenidos televisivos e impulsora de formatos audiovisuales de gran éxito”.

Macarena cursó sus estudios en San Francisco (EE.UU.), es licenciada en Administración de Empresa y su trayectoria en televisión es amplia, en muchos y distintos géneros y sectores, incluyendo su labor como Directora General del área de Producción de Canal+ España, donde fue responsable de supervisar toda la producción propia de la cadena; y Directora de Contenidos de Telefónica Media, donde fue responsable de coproducciones internacionales de cine y televisión con HBO y Fireworks, entre otras.

Su carrera en la televisión comenzó en los departamentos de compras del Grupo Telefónica (Antena 3 y Vía Digital) donde fue la responsable de la selección de contenidos y activos de la plataforma de TV de pago Vía Digital. Desde 2008, Macarena fue Directora General de BocaBoca Producciones, empresa donde desarrolló proyectos de gran éxito como 21 días (por el que ganó otro Premio Ondas), Pasapalabra, Conexión Samanta, Malas Pulgas, y series de ficción como Raphael, Carrero Blanco, 2055, Rescatando a Sara o Vidas Robadas. A esta posición llego después de haber desempeñado labores similares en Drive Group.

Macarena se incorporó a Shine Group en 2011, abrió las operaciones de la compañía en España y Portugal, y lideró su desarrollo desde entonces como parte de una creciente red mundial de productoras. Durante estos años ha abanderado, como productora ejecutiva, algunos de los formatos de mayor éxito en ambos territorios: MasterChef España, MasterChef Portugal, La Isla, The Voice Portugal y su versión infantil The Voice Kids Portugal, Me Resbala, Maestros de la Costura, y su versión lusa Cosido a Mao, Pesadelo na cozinha, D’Improviso y Sabe ou Não Sabe, entre otros.

Actualmente la compañía de Grupo Banijay amplía su catálogo con formatos Generación Porno, HairStyle the Talent Show, la serie documental Bosé Renacido y la ficción Bosé.

Histórico de premios del FesTVal

La organización del FesTVal, en consenso con la familia Mainat, decidió poner el nombre de Joan Ramón Mainat a los premios objeto de homenaje profesional de cada edición. Fallecido en 2001, el periodista catalán que bautiza a los ya célebres galardones catódicos era director creativo y productor ejecutivo de la empresa Gestmusic.

Estos son los ganadores de este reconocimiento hasta ahora: