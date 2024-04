Germán 'Mono' Burgos rompe su silencio después de que Movistar prescindiera de él por su comentario a Lamine Yamal

Después de que Movistar Plus+ decidiera dejar de contar con él como colaborador tras su comentario sobre el joven futbolista del Barça Lamine Yamal, Germán 'Mono' Burgos ha roto su silencio este martes 16 de abril en Radio Marca, donde ha vuelto a aclarar que fue una broma precisamente para alabar la habilidad del jugador.

“El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor”, ha explicado Burgos.

El exguardameta y actual entrenador ha preferido quitar relevancia a la decisión de la plataforma, de nuevo prefiriendo tirar del humor: “La empresa tiene que actuar, no pasa nada. Todavía uso Movistar. No me voy a cambiar”.

Incluso ha desvelado él mismo ofreció apartarse si realmente su broma había afectado tanto a sus compañeros y a la plataforma: “Me volví con dos productores del programa y les dije: yo me quito de en medio”.

Burgos también ha contado que, al ver la enorme polémica que había levantado su comentario, llamó a Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, para aclarar desde el primer momento su intención con el comentario: “Le mandé un mensaje para que Yamal supiera que lo único que quería era mandarle un halago”.

En este sentido, es importante incluir que este martes 16 de abril FC Barcelona y PSG vuelven a enfrentarse en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions, y ya se ha comunicado que tanto los dos clubes como la UEFA han levantado el veto a la plataforma, que podrá volver a entrevistar futbolistas como suele ser habitual para las televisiones con derechos de la competición.

En su entrevista con Radio Marca, Burgos de hecho se ha referido a su mítico apodo como 'Mono', con el que no sólo le identifican los aficionados, sino también la prensa, sus compañeros y hasta en las retransmisiones. “Si hay algún director de comunicación o alguna facultad que quiera ver este tema... sólo le digo que a mí me llaman 'Mono'. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado”, ha incluido, para responder a los que le acusan de ser racista.

Hablando más futbolísticamente, la charla ha derivado en que Burgos recuerde por momentos que pasó en su etapa como guardameta: “A mí me han tirado orín a los 19 años jugándome el descenso. ¿Qué iba a hacer? Me tuve que aguantar hasta que terminó. Yo no soy psicólogo, pero mi defensa es el humor. A mí me ha ayudado, y me han gritado de todo”.

Qué pasó con el 'Mono' Burgos el miércoles pasado

El pasado miércoles, como recogimos, Germán 'Mono' Burgos era uno de los comentaristas de Movistar Plus+ para la jornada de Champions League que enfrentaba al PSG y al FC Barcelona en el partido de ida. En la previa, el exfutbolista y actual entrenador hizo un comentario sobre la habilidad del joven jugador Lamine Yamal al verle hacer controles con el balón (“Ojo, que si no le va bien, termina en un semáforo. Es la vida, el fútbol es como la vida, igual”, dijo) que rápidamente levantó una fuerte polémica en redes, e hizo que los dos equipos y la UEFA decidiesen no conceder entrevistas a la plataforma.

Durante la retransmisión, Ricardo Sierra informó del enfado y la decisión de los clubes y la institución, explicando que habían trasladado las disculpas, y pidió que también se diesen desde plató. Así lo hizo tanto Susana Guasch como el propio Burgos, que se explicó: “Ojalá hubiese tenido yo la habilidad que tiene este chico. Fue un comentario sin tratar de herir a nadie, al contrario, es una cosa que nosotros hablamos de fútbol, nada más. Si es así, si alguien se sintió ofendido, lo siento y pido disculpas públicas porque la verdad que no fue la intención. Uno a veces, por ir haciendo una humorada, te metes en problemas y en estas épocas tienes que adaptarte a todo y en eso estamos”.

Pero la polémica no se detuvo ahí. De madrugada, Movistar Plus+ reaccionó con un comunicado en el que pedía disculpas, condenaba los “desafortunados comentarios”, y avisaba de que tomaría las “medidas oportunas”. Además, retiró de la plataforma la emisión a la carta de ese programa previo. Horas después, ya en la mañana del jueves 11 de abril, Movistar Plus+ anunció que prescindía de Burgos como comentarista. Hasta este martes, el entrenador y exguardameta había guardado silencio.