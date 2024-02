'GH Dúo' celebró San Valentín con las parejas (y algún ex) de los concursantes en la casa y salvó a una nominada

GH Dúo celebró San Valentín de una forma romántica para algunos concursantes y peculiar para otros. Para empezar, los que tienen pareja fuera de la casa de Guadalix disfrutaron de la sorpresa de reencontrarse con ella.

Manuel fue el primero en volver a besar a su novia, y escuchar sus consejos: “Si la gente no entiende tu humor no insistas, no todo el mundo tiene que reírse de lo mismo”, le decía ella, mientras él se sorprendía por verla dentro del reality.

Minutos después entró Lucía para conocerla y hasta le propuso que, si no tenía amigas en Cádiz, la llamara a ella para ir juntas “al fin del mundo”. Una buena sintonía entre ex y actual pareja que aplaudió el gaditano.

Lucia a Rocío, novia de Manuel: "Si estás sola o quieres abrir círculo yo contigo voy a donde haga falta" 😱 AYAYAYYYY, que emoción estamos con esta trama #GHDúoSanValentín pic.twitter.com/mnx7KyGx1t — Gran Hermano (@ghoficial) 13 de febrero de 2024

Ana María también se reencontró con Eladio, al que no soltó ni un segundo. Incluso le propuso pedir una hora sin cámaras. “Yo vengo preparada”, advertía ella. “Estás como una cabra” le decía él. Pero todo entre risas cómplices y arrumacos.

Asraf fue el tercero en correr a abrazar a Isa Pantoja, en el mismo lugar en el que comenzó su amor: en la casa de Guadalix. Los dos recordaron esos primeros momentos y ella hasta confesó que nunca pensó en que llegarían tan lejos.

La última en hablar con su chico fue Elena que disfrutó de una llamada telefónica. Ella quiso saber si había hecho algo que pudiera molestarle y él no dejó de animarla: “Nada de lo que puedas hacer o decir me va a ofender o molestar. Eres un ser maravilloso, eres mi luz. Sigue riendo, divirtiéndote, con tus buenos sentimientos”.

Esto ha sido un Anti San Valentín en toda regla 💔 La relación de Efrén y Marta está a bajo cero



🔁 Se veía venir

❤️ Yo quiero que se arreglen, la verdad#GHDúoSanValentín pic.twitter.com/M0gZXsW4WR — Gran Hermano (@ghoficial) 14 de febrero de 2024

La que disfrutó menos de estos reencuentros fue Marta López a la que le trajeron a Efrén. La ex pareja que se había despedido de malas maneras continuó en la misma línea ya que ambos señalaban que el otro mentía y se quejaban de todo lo que habían dicho el uno del otro.

La lista de nominados solo tiene 3 nombres

Ana María Aldón, Mayka Rivera, Asraf y Elena eran los nominados de la semana, tras el cambio que hizo Ivana de Keroseno a Elena. Por lo que Ion Aramendi fue desvelando quién quedaba nominado uno a uno: Ana María y Asraf, los primeros.

Por lo que el duelo quedó entre Mayka y Elena, hasta que finalmente el presentador descubrió la incógnita: “La audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión Elena”.