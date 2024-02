'GH Dúo' confirmó a su única pareja con un beso en plató, explicó el enfado de Adara y mostró los porcentajes ciegos

No ha sido hasta el quinto Debate de GH Dúo que se ha confirmado la única carpeta de la edición. Algo que suele subir la audiencia y los seguidores del reality pero, en esta ocasión, se tendrán que confirmar con contar la evolución de la pareja en redes ya que son dos expulsados: Ivana y Finito.

Cuando a él le echaron, fueron varias compañeras las que confesaron sentirse atraídas por él. Pero él dijo haber sentido algo por Ivana. Por lo que cuando ella fue expulsada el pasado jueves, ninguno perdió el tiempo y así lo explicaron en plató este domingo. “No hemos dormido”, dijeron con picardía.

Entre risas de nervios y comentarios con doble sentido, los dos confirmaron que se están conociendo y algo más. “¿Cómo no me va a gustar una niña como ella? Me siento orgulloso de que este regalo haya caído en mi vida”, decía Finito.

Mientras ella aseguraba que había una “conexión” entre los dos. Tanta que acabaron besándose frente a todos. Una oportunidad perdida para que el reality fuera testigo del enamoramiento y evolución de la pareja.

QUE TENEMOS BESO entre Finito e Ivana 😳😳😳



🔁 Los amoooo

— Gran Hermano (@ghoficial) 12 de febrero de 2024

Adara, protagonista sin estar en plató

Durante la gala, Adara fue otra de las protagonistas a pesar de no estar concursando ni tampoco en plató defendiendo a su madre. “Hemos invitado a Adara y nos ha dicho que no, a Aitor y no ha respondido y a una amiga y tampoco”, desvelaba Ion Aramendi.

Al parecer, es que había tenido un rifirrafe con Miguel Frigenti por haber apoyado a Ivana y le llamó “traidor” en redes. De hecho, cuando la argentina salió expulsada, la exganadora del reality ponía lo siguiente en un tuit:

— Gran Hermano (@ghoficial) 11 de febrero de 2024

“Ahora que estará en plató hay que ignorarla, que coma caliente sin intentar destrozar a nadie”, escribía e Ivana respondía: “Hablé las cosas con Elena, lo dejamos todo atrás, me dijo que su hija no era rencorosa y le tomé la palabra. No le quiero dar más importancia, no quiero seguir con el rencor, tenemos cosas en común, no voy a seguir con esta guerra”.

Los disparados porcentajes ciegos

Los nominados de la semana eran Ana María Aldón, Mayka Rivera, Asraf y Elena que se sometieron a los posicionamientos. Elena fue la que menos personas tuvo detrás, Asraf solo vio a Manuel y Lucía; Mayka se indignó con Ana María y Asraf; y Ana María tuvo a Mayka, Marta y Elena con ganas de que se fuera.

Pero lo que sorprendió a los concursantes fue ver unos porcentajes ciegos con un claro concursante disparado. Por lo que parece que la audiencia tiene claro quién quiere ver fuera.