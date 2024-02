'GH Dúo' volvió a salvar a sus “muebles”, expulsó a otra protagonista y tiene nuevos nominados

La quinta gala de GH Dúo tuvo vivió dos duelos de divas que acabaron con la expulsión de Ivana Icardi. En primer lugar se enfrentó a Mayka Rivera a la que salvó el público. Y después fue derrotada por una Ana María Aldón que celebró el cumpleaños de su hijo (con Ortega Cano) dentro de la casa.

De esta manera, la audiencia prefirió mantener a la joven de las Tentaciones que muchos critican que no tenga mucho que aportar, y a la “folclórica” que a la que algunos no soportan por exceso de ego. Así, la casa se volvió a quedar “huérfana” al ver marchar a otra de sus protagonistas.

Aunque aún continúan Manuel y Lucía, la expareja a la que el reality no deja de poner el foco tanto si se pelean como si se reconcilian. En esta ocasión, después de una gran bronca en la que ella se mostraba dolida por el ninguneo constante de la relación que tuvieron, él acabó llorando y pidiendo que algún día fueran a un centro comercial con su novia y ella, como tres amigos.

¿Veis a a los cuatro tomando un café en el centro comercial? ☕️



🔁 Felices los cuatro

❤️ Manuel, te veo tomando el café solo#GHDúoGala5 pic.twitter.com/xUlNsQ8mOP — Gran Hermano (@ghoficial) 8 de febrero de 2024

Por otro lado, la lista de nominados se completó de forma original. Los concursantes (con Manuel como inmune) nominaron a Keroseno, Ana María, Mayka y Asraf pero Ivana tuvo el poder del intercambio y, desde plató, quitó a Keroseno de la lista y metió a Elena.

La marcha de Ivana y el drama de Keroseno

Mayka, Ivana y Ana María eran las nominadas de la semana, tras la salvación de Marta López. La noche empezó con unos porcentajes ciegos que indicaban que la audiencia tenía una clara salvada y una clara expulsada: 33%, 42% y 25%.

El programa aisló a Mayka e Ivana en la sala de expulsiones para comentar sus últimas discusiones. Después hizo que entrara Keroseno y Manuel para que dieran su apoyo y versión de los hechos. Seguidamente, Flich les informó de que una de las dos estaba salvada:

“La audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión Mayka”. La joven lo celebraba dando las gracias y abrazando a Manuel. Volvía a la casa para dar la noticia a Ana María Aldón de que el último duelo sería con ella de protagonista.

¡Mayka se salva de la expulsión!



🔁 ¡Viva ella!

❤️ Yo quería que se salvase Ivana#GHDúoGala5 pic.twitter.com/iEGBS4wphj — Gran Hermano (@ghoficial) 8 de febrero de 2024

Ana María se reencontró con Ivana y se abrazaron las dos, apenadas por tener que separarse en una casa en la que habían sido apoyos la una de la otra. El porcentaje llegó hasta un 46% vs 54%.

Tras cerrar las votaciones, Flich sentenció: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Ivana”. La argentina se lo tomó bien, de hecho estaba segura de que se iba ella, por lo que animó a su compañera y se despidió.

Mientras, Ana María celebró el 11 cumpleaños de su hijo: “Sé que va a tener un cumpleaños maravilloso porque su padre se encarga de hacerle siempre lo mejor. Que su madre lo quiere con locura”.

La curva de la vida de Ivana: “En Supervivientes conocí el amor”

Ivana recordó su infancia, con pocos momentos de alegría: “Tengo 7 hermanos, mis padres eran muy trabajadores y cuando la cosa se empezó a complicar en Argentina mi padre decidió venir a Canarias a empezar una nueva vida. Nos quedamos con mi madre en Argentina, en un lugar peligroso, ella sola a cargo de nosotros esperando a que él nos mandara el pasaje para venirnos con él. Me crié viendo como no se comprendían, siempre trabajaban, me faltaban abrazos de ellos. He convivido con él pero nunca lo he conocido”, lamentó sobre su padre.

Años después todo empeoró: “Al separarse lo pasé muy mal, la adolescencia fue dura, pero cuando mi madre conoció a su marido fue importante para mí su figura. En 2016 decidió entrar a Gran Hermano y tuve conflictos con la familia porque mi hermano es un futbolista reconocido y no le gustaba este mundo. Ahora llevamos años sin hablarnos”.

Y llegó Hugo: “En 2020 fui a Supervivientes y conocí el amor. En el programa terminamos pero después volvimos fuera. Nos fuimos a vivir juntos y decidimos tener a nuestra niña. Al principio no me vi preparada para ser madre pero cuando nació fue lo más bonito que tenía. A los 6 meses de nacer nos separamos, empecé sola de nuevo con mi niña. Y por la historia que tengo yo con mi padre, ahora no hay nada que me haga más feliz que verla sonriendo con su padre”, aseguró entre lágrimas.