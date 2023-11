'GH VIP' calló a Alcayde frente a Belén Rodríguez, salvó a dos nominados y actualizó la relación de Zeus y Susana

GH VIP celebró su undécimo Debate en Telecinco con algunos de los careos “más duros” para los concursantes: por la visita inesperada que tuvieron delante y por no poder contestar. Si lo hacían, restaban 2.000 euros del premio final, si callaban ganaban otros 2.000. Todos sumaron, excepto Pilar que respondió a Marta Peñate.

No fue la única pérdida de la noche porque Ion Aramendi informó a los habitantes de la casa de Guadalix que cerraban la habitación naranja. Por lo que ahora todos compartirán la misma estancia.

Además, el presentador les comunicó quiénes eran los verdaderos nominados: Carmen Alcayde, Michael, Laura Bozzo, Pilar Llori y Jessica Bueno. Les mostró los porcentajes ciegos: 50%, 34%, 8%, 6%, 2% y minutos después la audiencia salvaba a dos de ellos: el italiano y a Alcayde.

Todo ello en una entrega en la que se le hizo poco caso a Zeus, el último expulsado que, como mínimo, sí confirmó seguir su relación con Susana fuera de aquellas paredes: “Estamos muy bien, muy felices. Hemos tenido demasiadas horas sin cámaras”, respondieron sonrientes.

Belén Rodríguez, a Carmen: “Ahora crees que ya no necesitas a Laura”

El primer cara a cara lo vivió Carmen Alcayde frente a Belén Rodríguez, tras haberla desestabilizado semanas atrás en otra visita, y tuvo que aguantar callada durante un minuto y medio escuchando lo que la colaboradora le decía:

“Te has integrado en el equipo naranja a raíz de un tuit y ahora crees que ya no necesitas a Laura. No quiero dramas de lo que te he dicho, es solo mi opinión, me limito a comentar tus vídeos. Nunca he pedido tu expulsión porque no juego con el pan de nadie. Me chocó que antepusieras el show a los sentimientos de las personas, como hiciste con tu amigo Albert cuando le animaste a cenar con Michael”, zanjó Rodríguez al acabarse el tiempo.

Carmen se mantuvo callada y al verla marchar, se sinceró con el presentador: “Estoy bien, me ha chocado porque le tengo cariño. No tengo la percepción de lo que dice de Laura, el team naranja lo formamos todos. Pero la mochila se nos llena cada vez más y sus bromas las entiendo pero... Me esperaba su opinión, es muy buena colaboradora y lo trabaja mucho”.

La súplica de la hermana de Pilar a Jessica Bueno

Alba - la hermana de Pilar- se sentaba frente a Jessica, a pesar de pedir hablar con Luitingo, con quien tenía más cuentas pendientes. Al encontrarse con la concursante, le confesó lo siguiente: “Es una situación incómoda para mí también, la persona que ha puesto tu nombre en un plató sin preguntártelo antes fue Luis. Tú has visto aquí cómo Luis se ha pasado mucho tiempo llorando por Pilar y no se juzga que una persona deje de sentir, si no el cómo. Me duele las pocas facilidades que se le están poniendo a ella, la falta de empatía que estás teniendo. Cuídamela un poco más Jessi por favor, que lo está pasando muy mal”.

La concursante no habló. Pero al salir por la puerta, explicó a Aramendi sus contradicciones: “Me da pena con la tristeza que hablaba de su hermana porque la entiendo. Pero es como un dilema entre elegir a una persona u a otra, y no lo entiendo. No quiero ponerme de lado de uno u otro porque entre ellos no haya funcionado”, argumentó.

Marta Peñate, a Pilar: “Abre los ojos, no te obsesiones”

Marta Peñate entró a la habitación con el objetivo de hacer hablar a Pilar y lo logró. Sobre todo porque antes de su discurso le recordó que Jessica se había gastado 5000 euros para devolver a Luitingo. Con eso ya la convenció.

Además, Peñate le soltó lo siguiente: “Jessica no es la culpable de tus males. Quien te dio la patada fue Luitingo, no Jessica. Abre los ojos, no te obsesiones. No pidas empatía cuando no la tuviste con la novia de Luitingo. No vale un duro y no va a poder contigo”.

Ahí, Pilar interrumpió para decir que no era cierto. “No me parece justo que diga todo eso sobre la novia de Luitingo” y con esas palabras restó 2000 euros del premio final.