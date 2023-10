Belén Ro desestabilizó a Carmen Alcayde por su mensaje (con peineta) en 'GH VIP': “Tengo ganas de llorar”

La misión de Belén Rodríguez y Anabel Pantoja dejó secuelas este domingo en GH VIP. Especialmente en la estabilidad de Carmen Alcayde, a quien un mensaje de la primera le provocó un bajón anímico e incluso lágrimas durante el Debate conducido por Ion Aramendi en Telecinco.

En la gala dominical, las tertulianas entraron en la casa con un objetivo divertido. Sin embargo, y aunque está prohibido dar información del exterior, Belén Ro se salió del guion e hizo un comentario a su examiga que esta encajó como un jarro de agua fría.

“¿Te acuerdas de lo que te dije cuando nos despedimos?”, le preguntó la invitada. “Que me iba a cagar”, respondió Alcayde. “Pues estoy en ello”, añadió la “extraterrestre” mientras hacía el gesto de una peineta.

En la siguiente conexión, Aramendi reparó en el estado de Carmen: “No me ha parecido bien que Belén venga y me diga eso”, expresó, al borde del llanto. “Éramos amigas. Yo no he tenido nada con ella más que un tema en Sálvame, que ella lo pasó muy mal, y yo colaboraba (...) La admiro como profesional y me parece que entrar aquí a hacerme así y a decirme 'estoy en ello' y 'recuerda por qué ya no somos amigas' no lo llevo nada bien. Tengo ganas de llorar”, añadió.

“Puedes tomártelo en serio o por la vía de la confianza, igual es broma”, sugirió el presentador. “No lo ha hecho de esa manera porque la conozco”, zanjó la concursante, rompiendo a llorar.