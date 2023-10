'GH VIP' desveló a su nuevo concursante, salvó a un nominado y castigó a Carmen Alcayde que se derrumbó por su trabajo fuera

El sexto Debate de GH VIP cumplió con su palabra y desveló al segundo nuevo concursante oficial. Así como al nominado salvado de la noche y los porcentajes ciegos del resto.

Eso ocurrió cuando Ion Aramendi hizo que se levantaran del sofá Carmen Alcayde, Luitingo, Laura Bozzo y Álex Canniggia, los nominados de la semana. Les mostró los porcentajes ciegos acumulados para la expulsión en ese momento: 54%, 32%, 9% y 5%.

El presentador fue descartando uno a uno, los que sí seguían estando en la lista negra. Hasta que finalmente desveló lo esperado: “La audiencia ha decidido que el nominado salvado de la expulsión sea Álex”, una vez más.

¡Álex Caniggia es el concursante con menos votos y por tanto, el 1er salvado! #GHVIPDBT6 pic.twitter.com/l8YWro9eAB — Gran Hermano (@ghoficial) 22 de octubre de 2023

Tras la incorporación de Naomi, el nuevo concursante es...

En la pasada gala, la audiencia decidió que fuera Naomi la primera de las candidatas en convertirse en concursante oficial (para ocupar el hueco de Karina). Algo que desató la envidia tanto de Yiya como de Avilés, pero más extrema la primera.

Esa rabia al convertirse en “segundo plato” hizo que Yiya lo pagara con Naomi que llegó a amenazar con dejar el reality si era ella la que se quedaba este domingo. “Estoy más nerviosa que el día que tenía que saber si me echaban o no”, confesaba la de las Tentaciones.

Yiya había estado criticando que solo fuera una cara bonita cuando no aportaba nada al programa en comparación a ella: “Yo no entiendo que tenga que estar en la palestra con Avilés, y esté ahí dentro una mujer que hace apología de la mujer florero. Que no tiene nada natural y solo se está pintando los ojos todo el día”.

Unas inquina con Naomi que parece que castigó la audiencia porque prefirieron que se quedara Avilés con un 63% de los votos:

Pero antes de saber la resolución, Yiya se cubrió las espaldas asegurando que era ella la que quería marcharse: “Avilés tiene decidido que quiere quedarse y yo tengo claro que mi sitio, a día de hoy, no es aquí dentro. Me ha encantado convivir porque hacía mucho tiempo que no lo hacía, y sobrevivir también pero creo que él lo va a disfrutar más que yo. Es un tío muy entretenido. Y no estoy capacitada para que los demás me saquen de dónde no quiero salir. Prefiero estar fuera y hay cosas que no tiene precio”, argumentó.

Para que finalmente Aramendi sentenciara: “La audiencia ha decidido que el nuevo o nueva concursante oficial sea Avilés”. Una noticia que el tertuliano celebró por todo lo alto: “Gracias, espero no defraudar a nadie. Es una aventura donde quiero dar mi mejor versión”.

Paralelamente, cuando Avilés regresó solo a la casa, Naomi celebró que fuera él y no Yiya con quien convivir el resto de semanas.

Gustavo sigue sin jugar y Alcayde jugó demasiado

Durante la noche, el programa también vivió luces y sombras. Estas últimas las protagonizó Gustavo al que le dieron la oportunidad de leer una carta escrita por Terelu y Carmen Borrego. Un contenido que Mediaset podría haber exprimido en el resto de programas pero el chófer se negó:

“Sois unos fenómenos pero no voy a tocar el dinero de ese permio. Y lo que me vayan a decir en ella me lo dirán en unas semanas o meses. Me muero de ganas de leerla pero quiero ser fiel a mi pensamiento de no tocar el dinero”, dijo y dejó en un pozo, el gozo del reality.

Sin embargo, la que sí jugó demasiado fue Carmen Alcayde que en una prueba en la que debía aguantar 60 segundos, a ciegas, notando cosas extrañas en los pies, no pudo y los retiró: “Te toca pagar 500 euros”, le dijo Aramendi por no superar la prueba. Ella se disculpó con sus compañeros argumentando que notaba sensaciones horribles.

Algo que se suma a los malos días que está pasando, sintiéndose que hace todo mal en el concurso :“ Estoy muy preocupada por mi trabajo. Pienso que no me van a querer ni en los Debates. No tendría que haber entrado”, decía en el confesionario sin poder reprimir las lágrimas.