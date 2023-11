'GH VIP' expulsó a la esperada y aplaudió a Marta Flich por frenar a Luitingo: “¿Me vas a entrevistar tú a mí?”

GH VIP celebró su habitual 'Superhalloween' en el que hasta Lara Álvarez y Karina participaron como dos más de los personajes terroríficos del túnel. “No podemos hacernos responsables de lo que ocurra esta noche porque hemos perdido al equipo”, decía Marta Flich sin saber que ella también sería otra de las protagonistas de la gala.

Ocurrió cuando Luitingo se disculpó a medias con Pilar - a la que había dejado la semana anterior por tener ilusiones con Jessica- pero acabó discutiendo con la propia presentadora, que acabó poniéndolo en su lugar.

En plató también estuvo Javier Fernández - que había abandonado de forma voluntaria y solo pronunció una frase- y Gustavo y Álex que volvían tras su expulsión disciplinaria. A los que se unió Marta Castro que fue la escogida por la audiencia para marcharse de la casa.

Luitingo se disculpó a medias con Pilar y se enzarzó con Flich

Tras las críticas que recibió Luitingo al dejar en directo a Pilar, el joven aprovechó la gala de este jueves para disculparse con ella... o algo parecido: “Como prometí en el comunicado quería pedirte disculpas. De mil maneras que había elegí la peor, te pido perdón con el corazón en la mano. Lo siento por las formas del otro día. No me arrepiento de lo que he vivido contigo. Esperé a este momento porque te lo quería pedir públicamente”, dijo.

A lo que la influencer respondió de la siguiente manera: “Por educación acepto tus disculpas, no porque crea que las sientas de verdad porque has tenido días para hacerlo. Las acepto porque yo sí tengo los valores de los que tú presumes. Pero me pido perdón a mí misma más porque te he creído, me ha engañado como le ha dado la gana. Y espero que aprendas que ya no eres un niño como tú dices. Con 33 años ya eres un hombre que tienes que saber las consecuencias”.

Pilar también criticó la poca empatía de Jessica y Flich le corrigió porque el que tenía “un compromiso” era él. “Dime tú en qué me he comprometido”, saltó Luitingo al escuchar a la presentadora que no dudó en ponerle en su lugar: “¿Vas a hacerme ahora tú a mí la entrevista? ¿Sabes lo que es la palabra compromiso. El espérame fuera?”, añadía ella.

Momento en el que el exconcursante empezó a responder sin sentido a todo lo que decía la presentadora: “Lealtad le he tenido porque no me he besado ni dentro ni fuera. He pedido disculpas, ¿quieres que me arrodille aquí?” y así lo hizo, mientras los presentes se tapaban la cara de la vergüenza. Hasta que Marta zanjó: “No das ni una. Rogaría un poco de respeto. Cada uno es responsable de sus actos y se retrata a sí mismo”.

Expulsión de Marta y nuevos nominados

Marta y Naomi eran las nominadas que quedaban en la cuerda floja y, sin saberlo, los porcentajes echaban a una claramente: 73% y 27%. Tras pasar juntas por el túnel del terror, la presentadora desveló el misterio:

“La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Marta”. Entre el miedo, los nervios y el susto, la expulsada temblaba al pronunciar sus últimas palabras en la casa: “Sigo pensando que sin el movimiento de Avilés me podría haber salvado. Estoy triste por irme pero feliz también de lo que me espera fuera”.

Minutos después llegaba a plató y se reencontraba con Rodri, al que Flich le animaba a pedir la mano pero ninguno quiso hacerlo en público.

Seguidamente, los concursantes nominaron al terminar cada uno de sus túneles del terror. Dejando en la lista negra a Carmen Alcayde, Michael, Laura y Avilés.