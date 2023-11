Gustavo relató cómo fue su “surrealista” salida de 'GH VIP' en pijama y sin llaves: “Tuve que llamar a la Guardia Civil”

GH VIP recibió este jueves en su plató a Álex Caniggia y Gustavo Guillermo, 24 horas después de salir expulsados disciplinariamente del reality. Una visita que el programa aprovechó para desvelar los motivos de su eliminación, sin mostrar las imágenes prometidas, y en la que los protagonistas pudieron contar cómo vivieron los momentos posteriores a su salida de Guadalix.

Especialmente surrealista fue la situación para el que fuera chófer de María Teresa Campos, que dejó el programa en pijama y que tuvo que llamar a la Guardia Civil para localizar a su pareja, ya que no podía entrar en su propia casa. Así lo relató él mismo a Marta Flich en Telecinco:

“Fue surrealista, llegué a casa como a las 2:00h de la mañana y no tenía llaves del portal porque han cambiado el código de casa y no podía entrar. Fui a la Guardia Civil para que me ayudaran a llamar a mi novia y me llevaran a su casa”, comenzó contando Gustavo.

“Cuando llegué, me decían: '¿qué haces en pijama?', les dije: 'mira, me acaban de expulsar de GH VIP y no tengo llaves'. Me dijeron: 'lo siento, es que no veo la tele'. Vino otra pareja, me reconoció uno de ellos afortunadamente y me ayudaron a ir a casa”, añadió el ya exconcursante, que reveló que su pareja Ainhoa “se asustó un poco” al verle aparecer junto al agente que le acompañó hasta la puerta del domicilio.