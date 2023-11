'GH VIP' pierde a tres concursantes en una noche, uno por abandono y dos por expulsión disciplinaria

GH VIP vivió este miércoles 1 de noviembre su noche más convulsa. El reality de Telecinco perdió de golpe a tres concursantes por el abandono voluntario de Javier Fernández, que ya había manifestado su deseo de salir, y la posterior expulsión disciplinaria de Álex Caniggia y Gustavo Guillermo, que fueron eliminados de manera fulminante por “incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano”.

Ambas noticias fueron comunicadas por el programa en la noche del festivo de Todos los Santos: la primera durante la emisión en directo del Última hora de Lara Álvarez, donde se dedicó un hueco especial al adiós del patinador, y la segunda en las redes sociales de GH VIP ya de madrugada, sin que los espectadores del Canal 24 horas de Mitele pudiesen ser testigos ni del conflicto ni de la posterior sanción a los dos expulsados.

“Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Álex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión”, se limitó a explicar el reality en un breve comunicado, emplazando a los espectadores a conocer todos los detalles en la clásica noche de Halloween de GH.

Con estas tres salidas, son ya cinco los concursantes de GH VIP 8 que han dejado el reality sin ser expulsados por la audiencia. Recordemos que Oriana fue la primera en protagonizar un polémico abandono -el tercero en su cuenta en Mediaset- y después fue Karina la que hizo las maletas por voluntad propia para salir, también con runrún sobre si era un adiós pactado.

Ahora es Javier el que se va sin oposición, y Álex y Gustavo son fulminados por su conducta. El adiós de Pedro García Aguado quedaría fuera de este recuento al formar parte de la dinámica de la edición.

Javier Fernández, crónica de un abandono anunciado

La primera baja fue, como decimos, la crónica de un abandono anunciado. En los últimos días, Javier Fernández había comunicado su deseo de salir de GH VIP hasta el punto de agradecer a su compañero José Antonio Avilés que le incluyera en la lista definitiva de nominados, como recogimos.

“Creo que soy el más preparado de salir de la casa, sé el sentimiento que tienen ellos de estar y creo que soy al que más le gustaría volver a casa, se me está haciendo más cuesta arriba de lo que pensaba”, dijo el patinador el pasado domingo en el Debate, en una suerte de alegato para que el público le expulsara.

La audiencia no cumplió su deseo, pues este martes fue salvado en detrimento de sus compañeras Naomi y Marta. Tras ello, el concursante habló en directo con Lara Álvarez y reiteró su intención de irse: “Llevo casi una semana con un poco de ansiedad. No estoy contento, no me divierto, tengo mucho tiempo para pensar y dar vueltas a volver a casa, a hacer mi rutina”, le dijo, mientras que la presentadora le dio un plazo de 24 horas para pensar su decisión final.

Dicho y hecho, ya que este miércoles, también en el Última hora, el deportista confirmó su salida. “He aprendido a valorar lo que tenemos todos en el día a día y que no sabemos valorar”, dijo emocionado sobre la experiencia, que en su entrada afrontó como “un reto personal y un aprendizaje nuevo”.

GH VIP dedicó un hueco importante a Javier Fernández en su espacio de access prime time, donde pudo despedirse de sus compañeros antes de salir por la puerta e incluso del Súper, a quien dedicó unas cariñosas palabras en su último 'confe': “Gracias, os voy a echar de menos. Gracias a todo el equipo que está detrás”, le dijo con lágrimas en los ojos.

También hubo llanto cuando le mostraron, arropado por el resto de concursantes, un vídeo con sus mejores momentos en la casa de Guadalix. “Este programa enseña muchos valores, muchas vivencias difíciles para que nos ayuden después en nuestro día a día y una de ellas es poder juntarte con personas que no conoces y formar una pequeña familia”, comentó antes de abrazar a sus hasta ahora compañeros de experiencia.

Doble expulsión fulminante

Lo realmente inesperado llegó después, cuando GH VIP anunció la expulsión fulminante de Álex Caniggia y Gustavo Guillermo por “incumplir las normas de conducta” de Gran Hermano. Esa es la única explicación oficial que por ahora ha dado el reality, que en su web indica que todo se originó por los posicionamientos con los nominados que tuvieron lugar en el Última hora.

Los espectadores pudieron comprobar que la tensión entre los dos bandos enfrentados de la casa era cada vez más notable, pues se inició una fuerte discusión en directo al expresar sus alegatos. “Estoy cansado del victimismo del equipo naranja. No quiero saber nada de esta gente. Nos machacan y nos intentan destrozar”, llegó a decir Gustavo, que pertenecía al 'equipo azul' frente al grupo de Álex Caniggia, Carmen Alcayde, Laura Bozzo y Naomi Asensi.

Tras este conflicto, lo último que pudieron ver los seguidores del Canal 24 horas de Mitele fue a Susana llorando y a Avilés y Gustavo teniendo una conversación sobre el equipo rival y la supuesta manga ancha de la organización con ellos. “Lo peor de todo es que quien está arriba tiene que verlo (...) Se ríen de la organización y de todo Dios (...) Hay cosas que como humano no se pueden permitir”, dijo el colaborador de Fiesta.

“Se ríen en nuestra cara y están tan tranquilos en la habitación cuando está Susana destrozada”, comentó por su parte el que fuera chófer de María Teresa Campos, antes de que la señal del directo fuese cortada y pasara a verse la imagen de una planta del jardín de Guadalix.

Esa censura del canal en directo de GH VIP duró desde poco antes de la medianoche hasta pasada la una y media de la madrugada, cuando el programa anunció en redes sociales la expulsión disciplinaria sin verse el porqué. El objetivo no es otro que guardarse las imágenes para la gala de este jueves, pues el propio tuit emplaza a los espectadores a esa cita.

Algo más de luz arroja el bloguero El gato encerrado en su site oficial en la web de Telecinco, donde desvela que “Álex Caniggia y Gustavo Guillermo desfilaron hacia el exterior sin hacer su maleta. El ex chófer de la Campos iba incluso en camiseta de manga corta y pantalón de pijama. Les chutaron de la casa de forma expeditiva y sin contemplaciones. La cosa debió ser seria”.

Recordemos que Mediaset dispone en su nuevo Código ético de protocolos de actuación en caso de comportamientos y actitudes prohibidas o reprobables en sus realities, como recogimos en esta noticia.