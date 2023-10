'GH VIP' salvó a uno de los nominados que expresó su deseo de abandonar: “Llevo casi una semana con ansiedad”

Este martes, Lara Álvarez creía que iba a dar una buena noticia en el Última Hora de GH VIP pero, para su sorpresa, no fue así. “Esta noche uno de vosotros tres podrá dormir tranquilo”, decía a Naomi, Javier y Marta, los tres nominados de la semana, refiriéndose a que uno iba a ser el salvado.

Tras mostrar los porcentajes ciegos, con cifras del 66%, 22% y el 12%, las dos jóvenes transmitieron su deseo de ser ellas las que acumulaban el número más bajo para salvarse. Sin embargo, el deportista olímpico expresó todo lo contrario: “Sé que Marta y Naomi quieren quedarse, y no es el mismo sentimiento que tengo yo”.

Seguidamente, la presentadora informó de que la audiencia había decidido que quien debía continuar en la casa era Javier. Una noticia que, lejos de dejarle dormir tranquilo, le complicaba más las cosas y quedaba con un semblante serio. Por lo que Álvarez le pedía hablar con él en el confesionario.

Allí, el joven lamentó su actitud: “Me debería sentir muchísimo más contento pero tengo esa sensación de querer volver a casa, ojalá no la tuviera. Ojalá sintiera lo que los otros compañeros pero al final he decidido estar yo aquí”, aseguró.

Lara recordó que él había dicho que si no era el expulsado le gustaría irse de la casa y él lo confirmó: “Por una parte sigo pensando lo mismo, los sentimientos que tengo no son buenos, ahora mismo. Llevo casi una semana con un poco de ansiedad. He tenido algún momento en mi vida que he estado más o menos de esta manera. No estoy contento, no me divierto, tengo mucho tiempo para pensar y dar vueltas a volver a casa, a hacer mi rutina. Es algo que me cuesta muchísimo sacarme de la cabeza, que me perturba muchísimo”, se entristeció.

Por lo que la presentadora le propuso lo siguiente: “Estás en un concurso en el que tienes que estar plenamente convencido, tienes que disfrutarlo. La audiencia te ha salvado con un porcentaje muy bajo. Quiero que te lo pienses bien, vamos a quedar aquí mañana a la misma hora, te dejo 24 horas para pensártelo, meditarlo con la almohada y te haré la pregunta de que si quieres quedarte o prefieres abandonar”.