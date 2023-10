Jorge Javier, a los que se oponen a reducir la jornada laboral: “No soportan no trabajar porque detestan volver a casa”

A pesar de llevar ya un mes alejado de las cámaras, tras la fulminante cancelación de Cuentos Chinos, Jorge Javier Vázquez continúa pendiente de la actualidad política y social de nuestro país. En menor medida de la televisiva, confesando ahora ser seguidor de uno de los formatos principales de TVE: Dúos Increíbles. Todo gracias a la participación de Paloma San Basilio, uno de sus principales ídolos musicales.

Así lo ha explicado el presentador de Mediaset a través de su blog en Lecturas, donde habla de las múltiples tareas que ha abordado en los últimos siete días: “También me ha tocado esta semana manos y pies y corte de pelo. Un agotamiento extremo”, empieza asegurando el catalán antes de relacionarlo con uno de los temas de debate más recientes.

“Cuento todo esto porque he visto que personas que se pasan la vida entera haciendo lo que yo esta semana se oponen tajantemente a que se reduzca la jornada laboral. Hay gente que no soporta no trabajar porque detesta volver a casa y darse de bruces con un panorama detestable. Pues que aprendan a vivir, digo yo. Ya lo dijo Juan Luis Arsuaga en El País, creo recordar: la vida no debe reducirse a trabajar durante la semana y aprovechar los fines de semana para ir al súper a llenar la nevera. A eso no se le llama vivir sino sobrevivir”, señala , mojándose sobre una de las medidas que han formado parte del acuerdo entre PSOE y Sumar para revalidar la coalición.

Jorge Javier, seguidor de 'Dúos Increíbles'

Acto seguido, Jorge Javier habla de cómo se ha convertido en fiel seguidor del talent musical de TVE: “He de confesar que esta semana he visto un programa de televisión entero: Dúos increíbles. Es que sale Paloma San Basilio y eso es para mí un motivo para seguir viviendo. En el primer programa que salió la vi cantar Me muero con José Otero y me produjo mucha emoción porque después de 50 años de profesión a sus espaldas y una carrera impresionante la noté nerviosa”, destaca.

“Y es precioso atisbar un poquito de inseguridad en una señora de 72 años que lo ha cantado todo en los escenarios. A ver, esto lo noté yo porque la tengo radiografiada. Que me he hecho muchos kilómetros para verla y además bien de cerca”, señala el televisivo, que está bromea con la idea de que “en algún concierto una gota de su sudor haya caído en mi hombro”.

“Pero el martes pasado la cosa ya fue distinta. Le tocó cantar Hijo de la luna con Teo Bok, un muchacho de 20 años, y disfruté como un gorrino en una charca. Y ella. Qué versión tan bonita hicieron y cómo controlaba mi artista todo el tinglado: las luces, el sonido, las cámaras. Ver a Paloma San Basilio cantar en directo en un programa de televisión es algo obligatorio para todos aquellos que deseen dedicarse al escenario”, advierte Vázquez.

Jorge Javier acaba confesando que, “en plan fan fatal”, se animó a llamar a la directora de Dúos Increíbles, Eva Tovar, a la que conoció en Got Talen, para que le contase secretos de las grabaciones: “Qué gusto charlar con ella y qué cosas tan bonitas me contó de San Basilio. Intenté que me chivara si gana la edición pero no soltó prenda. Es que si Paloma no gana o no queda muy bien posicionada me bajo del programa. Aviso. Me tiene más preocupado en qué lugar queda Paloma San Basilio en Dúos Increíbles que la amnistía, no os digo más”, acaba diciendo con sorna el catalán, en referencia a otro de los asuntos más destacados de la actualidad política nacional.