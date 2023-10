Luitingo se disculpa con Pilar y Jessica tras el “linchamiento excesivamente excesivo” en el debate de 'GH VIP'

Luitingo se convirtió este domingo en el principal protagonista del debate de GH VIP 8. El andaluz, último expulsado de la edición, se colocó en el centro de todas las críticas por la actitud con la que se presentó en el programa de Telecinco, cortando en directo su incipiente relación con Pilar Llori para asegurar que ahora su interés amoroso es Jéssica Bueno, con la que tuvo un acercamiento durante sus últimos días en la casa.

“Has utilizado a dos mujeres”, le reprocharon algunos colaboradores de Ion Aramendi en la tertulia del reality, que vivió como Jéssica Bueno le terminaba dando calabazas a Luitingo desde Guadalix. La concursante reconoció que le tiene mucho cariño a su compañero, pero prometió que no siente nada más por él que una bonita amistad.

Entre tanto, Luitingo fue acusado de inventarse un giro de guion para intentar ganar enteros de cara a una posible repesca en el programa. El cantante mostró una actitud que no gustó nada a los fans de GH VIP y este lunes, apenas unas horas después de su reaparición en Telecinco, ha publicado un comunicado en el que pide disculpas a Pilar y a Jéssica por la forma en la que habló de ambas durante el debate.

Luitingo pide disculpas

“Después de todas las amenazas, insultos, que hemos recibido mi familia y yo... por favor que no he matado a nadie, no he robado, por favor os lo pido gente de verdad... Hay un millón de cosas peores en la vida, o que se hayan hecho en televisión, por favor...”, empieza diciendo en su escrito el artista. “Quiero hacer este necesario comunicado. Creo que el linchamiento que se tuvo ayer conmigo, por parte de casi todos, fue excesivamente excesivo. Pensad un poco que eráis todos contra mí, y también tengo gente a la que le duelo”, ha señalado el concursante.

Luitingo asume que “hay 1000 maneras de expresarse y decir las cosas y yo elegí la menos correcta”: “Lo reconozco y no me avergüenza reconocerlo. En la forma de sentir de cada persona nadie manda, por eso es algo tan difícil de juzgar. En la forma de actuar todos nos equivocamos, y en la forma de ser hasta la más correcta puede ser criticada. Quiero pedir disculpas públicamente a Pilar Llori, Jessica Bueno y por supuesto, a sus familias”, dice en una imagen colgada en sus redes sociales.

El cantante de la BSO de Operación Camarón se justifica entonces, alegando que solo llevaba dos días fuera de la casa y “no estaba todavía asentado, ni consciente de nada”. Acto seguido, asegura que no se arrepiente de lo vivido con Pilar, compañera por la que rompió desde el reality la relación con su novia. “Para mí es y seguirá siendo una mujer de bandera. Lo que sentí en su momento lo sentí, pero quizás hay maneras de hacer ciertas cosas, y la presión que en estos casos se tiene, te hacen cometer ciertos errores”, prosigue.

“Soy persona, tengo derecho a fallar por favor. Mi intención jamás fue jugar con nadie, lo prometo. Hice todo como pude, como me vino, como lo sentí... Lo siento en el alma. Si tengo que pedir disculpas en televisión, por decir mis sentimientos, o lo que pienso, de una manera directa, lo haré. Me pondré delante de Pilar, reconoceré lo que tenga que reconocer, y si lo acepta, le daré un abrazo fuerte y con el corazón”, añade antes de referirse al cambio de sentimientos que supuestamente ha tenido hacia Jéssica.

“No he dicho en ningún momento lo que ella tiene que hacer, o sentir. He expresado lo que siento yo. Me salió así... He vivido con ella momentos y conversaciones muy bonitas, me parece una mujer espectacular por dentro y por fuera como ya dije. No era mi intención, ni lo es, el dañar la imagen ni el concurso de nadie, y menos a través de unos sentimientos. Espero que le vaya genial, y que luche hasta el final. Un besazo enorme para ella y para toda su familia y entorno”, sentencia Luitingo, que afirma que seguirá luchando “por se la mejor persona del mundo”.