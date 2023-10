'GH VIP' salvó a tres nominados y vivió la ruptura de Luitingo con su novia en directo

El tercer Debate de GH VIP arrancó aclarando la polémica salida de Oriana Marzoli. El programa mostró las imágenes de la influencer en el confesionario pidiendo marcharse y desde sus redes sociales ella aseguró que “mentían” porque faltan imágenes de ella volviendo a una casa de la que no se fue de forma voluntaria.

Pero la noche tuvo más protagonistas, en concreto: Luitingo. El joven se había sincerado con Pilar sobre lo que empezaba a sentir por ella, y que había decidido cortar con su pareja, para ser fiel a lo que estaba experimentando“. Aunque ella lamentaba que todo fuera tan rápido porque la relación de él era de semanas y la de ella era de 10 años.

Aún así, Luitingo le pidió al equipo llamar a su novia para confesarle lo que estaba sintiendo. Aunque la llamada no fue posible, Ion Aramendi le pidió que lanzara el mensaje desde ahí: “Estoy en una situación complicada y quiero pedirle disculpas si se ha sentido mal por algo. Entré muy bien con ella, feliz, es verdad que llevamos una relación muy corta pero entré con la mente totalmente aquí, no sabía que esto era así. Nunca he querido hacer daño a nadie, pero no pensé encontrarme con alguien como Pilar. Que me perdonen, porque nunca he cruzado la falta de respeto”, rogó sin parar de llorar.

Luitingo: "Yo tengo que solucionar lo mío de fuera. Lo he contado todo"

Pilar: "Esto no depende de ti solo" #GHVIPDBT3 pic.twitter.com/RTBHvPjyYc — Gran Hermano (@ghoficial) 1 de octubre de 2023

El presentador intentó animarle y le trasladó su empatía por lo que le estaba ocurriendo: “Sé que es una situación complicada para ti. Que la experiencia te está superando, que has encontrado cosas que no esperabas encontrar” y el joven se derrumbó.

La nueva lista de nominados

Karina, Sol Macaluso, Michael, Jessica Bueno, Laura Bozzo y Álex Caniggia eran los nominados de la semana, hasta que el voto del público redujo la lista negra.

El primero en salvarse fue Michael, que mostró su asombro al ser la primera vez como nominado y no esperar el apoyo del público. Le siguió Jessica Bueno, que también agradeció que la audiencia le mantuviera una semana más en la casa. Y por último, la tercera salvada fue Karina que recibió una gran ovación en plató.

Por lo que la expulsión de la semana ahora solo se juega entre Sol, Laura y Álex.