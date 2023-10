Oriana desmiente la versión de 'GH VIP' sobre su supuesto abandono: “Yo volví a entrar y hasta ensayé el baile”

Este domingo, el Debate de GH VIP arrancó aclarando lo ocurrido con la salida de Oriana Marzoli del reality: “Os vamos a contar la única verdad y os vamos a mostrar las imágenes íntegras de la salida” anunciaba Ion Aramendi refiriéndose al desmentido “categórico” que hizo ella asegurando que no se había ido de forma voluntaria.

Para demostrar que sí lo había hecho, el programa emitió el vídeo del enfado de ella en el confesionario, con su posterior petición de salir por la puerta de producción y de su respuesta a la pregunta del Súper sobre si quería marcharse del concurso: “Sí, estoy hasta el coño”, contestó.

Segundos después, Oriana respondía al programa desde sus redes sociales: “Después de ese confesionario yo salgo fuera a hablar con producción. Pregunté unas cosas de Daniele, si entraría al programa o no, me dijeron que harían una llamada para preguntar si se podía pero mientras me pidieron que entrara a la casa. Yo seguí y volví a entrar y hasta ensayé el baile. ¿Pero no estaba supuestamente expulsada?, ¿no estaba abandonando?”, preguntaba irónicamente mirando a cámara.

“Os estáis olvidando de las cosas. Vamos a tener que demostrar el horario en el que grabo ese confesionario y que luego entro porque hay imágenes mías ensayando esa mañana. Por lo tanto mentira”, subrayó.

Seguidamente, publicaba otro vídeo en el que daba más detalles: “Tanto es mentira, que cuando yo salgo de ese confesionario a lo que ellos llaman 'la calle', que es mentira no es la calle, es el pasillo de alrededor del programa donde hablamos con la psicóloga, con la gente de producción... me dan una pastilla que me meten debajo de la lengua y luego vuelvo. Sigo ensayando el baile y comento a Marta que estoy un poco así porque la pastilla que me habían dado para la ansiedad que tenia, ¿vosotros visteis ansiedad? Yo estaba cabreada simplemente. Uy, que estamos mintiendo y vamos a tener que demostrar las cosa como son” reiteró.

Para acabar con un mensaje titulado: “Mentiras y más mentiras” en el que subraya todo lo anterior e ironiza con “tener tanta memoria y que existan imágenes con las que contrastar todo”.