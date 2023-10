'GH VIP' mostró el “verdadero motivo” del abandono de Oriana: “Os vamos a contar la única verdad”

El pasado 29 de septiembre, para sorpresa de nadie, Oriana Marzoli abandonaba la casa de GH VIP 8. Una decisión que sumaba a su particular lista de salidas de realities españoles como fueron las de Supervivientes 2014 y de GH VIP 6.

Sin embargo, lo que sí llamó la atención fue el posterior desmentido que hizo la influencer sobre que aquel abandono hubiera sido voluntario. Lo desmentía “categóricamente” desde sus redes sociales y aseguraba que el vídeo que estaba cebando el programa estaba “editado”.

Por lo que Ion Aramendi arrancaba la gala de este domingo dando explicaciones sobre ello: “Oriana ha abandonado. Una decisión que ha generado mucha polémica. Os vamos a contar la única verdad y os vamos a mostrar las imágenes íntegras de la salida”.

Así lo hizo el programa que, durante su primera hora se dedicó a demostrar paso a paso, las razones que llevaron a la ya ex concursante a salir de la casa de Guadalix: “La relación contractual con Oriana era solo con ella. Ella quería que entrara su novio y no ocurrió. Vamos a conocer el verdadero motivo de su abandono. Todo comenzaba al ver que Álex, su enemigo, no era el expulsado y escuchar unos gritos de fuera de la casa que lo llamaban 'ganador'”.

Recordaron la mala relación de Oriana con Caniggia, su decepción al ver que Luca era el expulsado y él el salvado. Y su posterior enfado al seguir conviviendo con él en la casa. “Ha llegado el momento de conocer lo que pasó realmente en el confesionario. Las imágenes que vais a ver hablan por sí solas”, anunció Aramendi y les dio paso.

En ellas, aparecía Oriana con un enfado cada vez mayor, pidiendo un castigo a las actitudes de su enemigo: “O le ponéis un celo en la boca o me pongo al mismo nivel. Quiero una medida con esta persona. Me tocan los cojones estas injusticias, así no. Si me ponéis unas normas se las ponéis al resto. El cabreo que tengo no es ni medio normal”, seguía advirtiendo.

Hasta que explotó al escuchar que el Súper no respondía como ella deseaba: “Si se le permite todo y a mí no yo me largo. Abre la puerta y me largo. Quiero hablar con mi fucker representante, vemos a ver cómo lo solucionamos. Yo ahora no tengo ganas. Os vais a enterar cuando tenga que decirle algo. Te lo juro por Dios que me pongo a insultarlo como una puta loca. Ábreme que me quiero ir por producción, ya está no aguanto más”, sentenció. A lo que el Súper preguntó: “¿Te quieres ir del concurso?” y ella confirmó: “Sí, no aguanto más, estoy hasta el coño”.

Seguidamente, Aramendi aclaró lo siguiente: “La puerta de producción da a la calle, es la salida. La del confesionario da a la casa. Ella sabía muy bien lo que hacía. Nadie echa a Oriana, ella es la que decide salir, otra cosa es que se arrepienta ahí fuera. Y no vamos a entrar en las horribles formas con las que se dirige al equipo. Este formato no pertenece ni a los concursantes, ni a los presentadores, solo os pertenece a vosotros. Si tú no eres consciente de esto, muchas gracias y adiós”, zanjó.