'GH VIP' salvó a una nominada inesperada y cometió un fallo que hizo 'spoiler' a los concursantes

Telecinco emitió este 29 de octubre una nueva entrega del Debate de GH VIP, que lideró una competidísima noche dominical en audiencias y que como es costumbre en la cita conducida por Ion Aramendi, redujo el grupo de nominados con la salvación de un candidato a la expulsión que podrá vivir con tranquilidad la gala del próximo jueves.

Carmen Alcayde, que la semana pasada vivió junto a Luitingo el duelo final en la sala de expulsión, saltó de alegría al conocer que es la menos votada por el público para salir y que, por tanto, cae definitivamente la lista de nominados semanal que al inicio de la gala estaba compuesta por ella junto a Naomi, Marta Castro y Javier Fernández.

“¡No me lo creo! Gracias, gracias, gracias. No me lo imaginaba en mi vida”, dijo la periodista, que incluso se arrodilló para agradecer a la audiencia su confianza. Alcayde únicamente había recibido un 8% de los votos para su eliminación.

La reacción de Javier al saber que está nominado: “Me gustaría volver a casa”

Quien tampoco imaginaba su futuro en la gala dominical era Javier Fernández, que desde el pasado jueves permanecía ajeno a su nominación. Recordemos que quien formaba parte del grupo inicial de señalados era José Antonio Avilés, pero al gastar 12.000 euros del premio en su salvación automática tuvo que incluir a un compañero en la lista y ese fue el patinador.

“Hay un nominado que no sabe que lo está”, anunció Ion Aramendi antes de desvelar el nombre del nuevo nominado. “Javi lo pidió y yo se lo di, me parecía justo, sabía que él lo necesitaba. Si hubiera querido jugar hubiera metido a gente que fuese más débil. Tuve que valorar y sé que él está mal, que quiere salir”, explicó Avilés, dando los motivos de su decisión.

Lejos de molestarse, el nuevo nominado mostró cierto alivio al saber que este jueves puede salir y se postuló como “el más preparado” para terminar su aventura en GH VIP: “Los días se me hacen muy duros, todos saben mi situación, que voy un poco en una montaña rusa. Es una experiencia nueva, pero se me hace muy complicada”, comenzó comentando.

“Creo que soy el más preparado de salir de la casa, sé el sentimiento que tienen ellos de estar y creo que soy al que más le gustaría volver a casa, se me está haciendo más cuesta arriba de lo que pensaba”, dijo, en una suerte de alegato para que el público le expulse. El público tendrá que decidir ahora entre Javier, Marta y Naomi para la expulsión.

Un micro abierto hace 'spoiler' a los concursantes

A lo largo del Debate hubo otra sonada conexión de Ion Aramendi con la casa de Guadalix que fue muy comentada en redes sociales, ya que los concursantes se enteraron de dos 'spoilers' de la gala por un micro abierto.

En un momento de la noche, el presentador contactó con los participantes para pedirles que hicieran una fila con un orden concreto, y que les desvelaría el motivo y la utilidad de la misma a la vuelta de publicidad. Aramendi dio por cerrada la conexión con la casa y se dirigió a los espectadores para contarles lo que iba a ocurrir tras la pausa, pero su micro no estaba cerrado y en Guadalix escucharon con exactitud lo que iba a ocurrir a continuación.

“A la vuelta cerramos la encuesta de la web, descubren qué van a poder comprar para saciar su hambre y salvamos a uno de la expulsión”, dijo el conductor de GH VIP. “Que vamos a poder comprar comida y hay salvación”, reaccionaron los concursantes, que durante varios momentos de la cita habían manifestado lo hambrientos que están esta semana.

El momento fue comentado por los espectadores del Canal 24 horas, ya que no se vio en la gala sino en el directo de Mitele Plus. Sin embargo, y pese al 'spoiler', no puede decirse que el fallo de sonido alterase en exceso la gala, pues no se trataba de ningún giro clave en la mecánica.