Tensión en 'GH VIP' con la última bronca entre Jessica Bueno y Laura Bozzo: “Te están envenenando”

La tensión en la casa de GH VIP se corta con un cuchillo, más si cabe después de que el pasado jueves todo saltase por los aires con más de 87.000 euros del premio común gastados entre Jessica Bueno y José Antonio Avilés. Algo que ha propiciado ya varias broncas en Guadalix, y que este viernes derivó en un fuerte encontronazo entre la propia modelo y Laura Bozzo.

En un momento de la convivencia, las dos compañeras de concurso comenzaron a discutir a gritos, aparentemente a consecuencia de un gesto de Jessica que Laura interpretó como que la estaba imitando y burlándose de ella por su edad. “Mira, Súper, necesito un bastón. Ya que me imitan como camino…”, comentó la peruana, tal como relata la web de Telecinco.

Bueno se defendió y quiso aclarar “que no te he llamado vieja” y que con su “imitación” solo pretendía defenderla, pero en esas se metió Avilés revelando que la modelo se había metido anteriormente con su madre. La tensión empezó a subir, con gritos entre las dos compañeras: “Anda, hombre… no quería gritarte, pero te retractas a ti misma, ¿no te das cuenta? Qué pena que no te des cuenta cuando una persona te valora y te quiere”, afirmó Jessica. “Qué pena que tú no te des cuenta de a dónde te están llevando a través de tus amistades actuales, te están envenenando”, le replicó Bozzo.

La sevillana quiso dejar el tema, asegurando que “Laura se envenena sola” y porque “no es el día”, refiriéndose a su tristeza por la reciente salida de su amigo Luitingo. “Claro, hoy es el día para celebrar”, apuntó la veterana presentadora, refiriéndose en su caso al enorme gasto de dinero realizado por ella en la noche del jueves.

Finalmente, y tras varios intercambios a gritos, las dos compañeras terminaron firmando la paz y confesándose su admiración mutua: “Si hay alguien a quien quiero en esta casa es a ti, y te pido disculpas. No tienes nada que ver, perdón. Y encima con todo lo que estás pasando con Luitingo. Te adoro y te quiero mucho, eres de las pocas personas que cogí cariño acá. Yo provoqué todo el desastre de ayer”, le dijo Laura Bozzo.