'La Voz' fulminó a la mitad de sus concursantes con giros de guion y “lío” de Orozco: “He hecho mal los cálculos”

La Voz inició este viernes 27 de octubre una nueva fase en Antena 3 con la celebración de la 'Gran Batalla', en la que los coaches Malú, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López tuvieron que reducir sus equipos a la mitad con ayuda de sus asesores, y en la que pasaron serios apuros para eliminar a muchos de los talentos que captaron su atención en las Audiciones a ciegas.

Quien peor lo pasó fue Fonsi, que junto a Cali y el Dandee se vio obligado a pedir un 'capote' al resto de coaches para tomar una decisión importante. Ocurrió en el tramo final de la gala, cuando el puertorriqueño vio alterados sus planes por la actuación de sus 'pupilos' Alex Asú, Hayley Butler, Phindile Felicia y Karen López a ritmo de Last dance.

“El ensayo no fue el mejor. Me fui un poquito preocupado, pero sabía que aquí había mucho talento. Había un plan, pero lo rompimos y lo tiramos por la ventana”, valoró el coach, admitiendo que sus favoritos habían cambiado tras verles sobre el escenario y pidiendo a sus compañeros que se mojasen y valorasen la interpretación para tener alguna pista más y ganar tiempo para decidir quién o quiénes de los concursantes iban a seguir en su equipo.

Tras esos minutos para deliberar, Luis Fonsi se quedó con Phindile, Hayley y Alex, y eliminó a Karen. “El plan era que pasaran dos, pero el plan se fue a la basura”, comentó después. Elsa, María del Mar, Diego, Marina y La Llave fueron los otros clasificados de su equipo en la fase de la Gran Batalla.

Antonio Orozco: “He hecho mal los cálculos”

Tampoco lo tuvo fácil Antonio Orozco, que de la mano de Nathy Peluso fue decidiendo qué artistas causaban baja en su equipo. El peor momento para él llegó en la Batalla entre Nereida, Alejandro y Alicia, cuando el coach decidió dejar fuera a la última de ellos pese a haber firmado una gran actuación.

“Vaya lío tengo”, admitió el artista, que también pidió valoraciones a sus compañeros para tomar una decisión definitiva e incluso se ayudó del consejo directo (y secreto) de Pablo López. Eva González le sugirió que podía pasar a los tres artistas, pero con la consecuencia de que en la siguiente Batalla no tendría hueco para elegir a ningún talento más.

Tras comunicar la eliminación de Alicia, Orozco le ofreció trabajar juntos fuera de La Voz y admitió que quizás, había tomado una decisión equivocada: “A lo mejor he hecho mal los cálculos y no es justo porque has cantado como Dios”, le dijo. Noemi, Noelia, Olana, Joakim y Bárbara fueron los otros concursantes que pasaron a la siguiente fase en su equipo.

En lo que respecta a los equipos de Malú (con Abraham Mateo) y Pablo López (con Lola Indigo), también hicieron 'limpia' con dificultades y algún que otro lamento. Es el caso de la coach, que incluso llegó a pedir perdón a sus concursantes al sentirse responsable de una Batalla fallida en la que algunos de sus talentos no pudieron brillar: “No han sido ellos en el escenario y eso me ha dado mucha pena. No se han mostrado como ellos cantan, han estado nervioso y decaídos”, dijo.

La artista decidió quedarse con Larisa, Ronia, Luna, Carmen Vento, Julia, Judith y Dária en su grupo, y Pablo López eligió seguir adelante con Lucas, Miguel, Lucía, África, Julieta, Pablo y Anna.