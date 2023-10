Luitingo, el más odiado de 'GH VIP' tras dejar a Pilar y las calabazas de Jessica: “Has utilizado a dos mujeres”

El Debate de GH VIP de este domingo 29 de octubre tuvo un protagonista destacado. Más allá de la salvación de una nominada que no esperaba ser la menos votada, si hubo un contenido que generó titulares en la cita dominical fue el giro de Luitingo, que anunció su ruptura con Pilar Llori apenas unos días después de salir de Guadalix debido a sus sentimientos por otra compañera de edición, Jessica Bueno.

El último expulsado del reality de Telecinco, que recordemos que tuvo un porcentaje cercano al 70%, sorprendió al público y colaboradores al revelar que su “amor” de Gran Hermano apenas ha durado unas horas fuera de Guadalix. Y no sólo eso, sino que el motivo está relacionado con otra concursante del programa que conoció la noticia en directo y reaccionó a ella desde la casa.

“Salí de GH VIP con otros pensamientos, quiero que le vaya todo siempre genial, pero no tengo el sentimiento para conocerla y tener una relación con ella”, comenzó contando el exconcursante sobre Pilar. La 'bomba' la soltó instantes después, ante el shock de los tertulianos y con su ex sentada a su lado: “Lo que ha pasado en los últimos días es que me encanta estar con Jessica” (...) “Cuando se fue Pilar estuve mucho tiempo con Jessica, siempre he tenido una bonita relación con ella, me he sentido muy a gusto”, explicó el cantante.

Preguntado por Ion Aramendi sobre si cree que es recíproco y que la ex de Kiko Rivera también quiere estar con él, Luitingo comentó que “ni está ella aquí ni lo sé. No quiero hablar por ella”. “Siempre he tenido una relación muy guay, ¿es malo que me guste estar con una persona?”, agregó, defendiéndose.

El expulsado también afirmó que “en ningún momento me he arrepentido de lo que he hecho con Pilar, pero los sentimientos me cambiaron cuando se fue”, mientras que la aludida sí admitió sentirse “totalmente arrepentida” de haber dejado a su pareja dentro de Gran Hermano para estar con Luitingo. “Él ha jugado conmigo y no me lo esperaba, estoy en shock”, contó también Pilar Llori.

La reacción de Jessica ante la noticia: “Somos amigos”

El tercer vértice de este triángulo, Jessica Bueno, fue conocedora de la situación a pesar de estar aislada dentro de GH VIP. La organización, con la repesca en el horizonte y en busca de un nuevo giro, dio información del exterior a la concursante a través de un tuit enviado por un espectador en el que le preguntaba sobre su opinión de la ruptura entre Luitingo y Pilar.

“Pues no puedo opinar porque no tengo ni idea”, respondió, entre los murmuros de sus compañeros y con la sorpresa reflejada en su rostro. “Espero que ambos estén bien, aquí no sabemos nada”, añadió.

Aramendi quiso testar el sentir general en la casa ante esta noticia, y cuestionó al resto de concursantes sobre sus “teorías”. La voz cantante la llevó Carmen Alcayde, que deslizó que el motivo podían ser los celos de Pilar por el hecho de que Luitingo durmiese con Jessica en su última semana en Guadalix.

En esas, y al sentirse señalada, Jessica volvió a tomar la palabra para hacer una aclaración: “Quiero confirmar que Luis y yo simplemente somos amigos. Es verdad que nos hemos cogido mucho cariño, que es una amistad muy especial porque hemos estado conviviendo 24 horas durante un mes y medio, pero simplemente somos amigos. Para la tranquilidad de Pilar, que Luis haya dormido entre Marta y yo ha sido por darle un apoyo esa última semana”, explicó, e hizo suya una afirmación de su compañera Marta: “Las relaciones de amistad entre un hombre y una mujer existen”.

“Has utilizado a dos mujeres para progresar en la casa”

La noticia se abordó largo y tendido en el Debate, donde los colaboradores acusaron a Luitingo de jugar con sus dos compañeras y trazar una estrategia de cara a la futura repesca. La primera en deslizarlo fue Yola Berrocal cuando el exconcursante no había dado todavía el motivo de la ruptura: “¿Eso es para que puedas entrar luego en la repesca y liarte con Jessica?”, le preguntó.

En esa línea, y ya con las cartas sobre la mesa, Belén Rodríguez le dijo: “Has jugado dentro de la casa a que estabas enamorado de Pilar. Has utilizado a dos mujeres para progresar en la casa, porque si estabas enamorado de Jessica cuando Pilar te escribe la carta lo dices. Pero lo utilizaste para que te apoyara la gente de fuera. Has jugado muy mal”.

“Tenía sentimientos por Pilar”, se defendió Luitingo, que también se enfrentó a la opinión de su amiga Anabel Pantoja: “¿Cómo te hubieras puesto si Pilar te hubiera hecho eso a ti? No se merece que la dejes tirada en directo”.