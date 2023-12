'GH VIP' repitió las nominaciones, eligió finalistas y restó dinero al premio final tras las trampas de Laura Bozzo

GH VIP vivió este domingo 3 de diciembre uno de sus Debates con más sabor a gala principal. Y no es para menos, pues tras la anulación de las nominaciones del pasado jueves por trampas de Laura Bozzo, los concursantes del reality tuvieron que volver a repartir sus puntos para dejar una nueva lista de nominados y primeros finalistas, no sin la correspondiente sanción por parte del programa.

Ion Aramendi fue el encargado de comunicar a los habitantes de la casa de Guadalix que todo lo sucedido en la última gala a partir de la puja por un puesto en la final quedaba anulado, al detectar que Bozzo había cometido irregularidades cambiando a última hora la cifra de su apuesta para evitar que Pilar Llori comprase la primera plaza de finalista.

Según contaron en primera instancia, la presentadora peruana había escrito en su pizarra una puja de 2.000 euros que modificó tras ver que su compañera iba a apostar 20.000 euros. Algo que la acusada negó, aportando en el Debate una nueva versión: “Puse 25.000 euros, y luego en el 5 puse un 0 porque pensé que era demasiado. Mentí diciendo que iba a poner 2.000 euros. No vi la pizarra de Pilar, lo calculé. Lo que le dije era una mentira para evitar la presión de todo el mundo en mi contra porque llegué a un colapso total”, explicó.

“Hubo una subasta y en la puja fui aumentando. Me equivoqué y lo hice mal”, lamentó Bozzo, que acabó pagando 50.000 euros del premio por ser ella la primera finalista: “Me piqué. He estado ocho veces nominada y no iba a permitir que ella [Pilar] ganase habiendo sido expulsada. He aguantado todo lo que no aguanté en mi vida en este concurso”.

Tras escuchar las nuevas versiones, y una vez mostradas las pizarras en las que se veía ese cambio de Laura de un 5 por un 0, Aramendi insistió en que las reglas eran claras (“La puja estaba hecha y no se podía modificar”) y que las consecuencias estarían “a la altura de la gravedad de lo sucedido”: Bozzo dejaba de ser finalista en ese momento, las nominaciones quedaban anuladas y las votaciones para la expulsión también.

Además, el programa restableció los 50.000 euros del premio que la peruana había gastado, pero restó 20.000 como penalización por el silencio de todos los participantes que vieron las trampas de Laura y no lo denunciaron en el momento. Así, el premio quedó fijado este domingo en 33.100 euros.

Nuevos nominados y primeros finalistas

Sin Laura Bozzo como finalista, y tras la nueva ronda de nominaciones celebrada en el Debate, la lista de nominados finales de esta semana quedó compuesta por la propia Bozzo junto a Luitingo, Michael y Pilar Llori. Es decir, los mismos que salieron señalados el pasado jueves, con la presentadora peruana como nueva damnificada.

De este modo, Noemi Asensi, Albert Infante y Carmen Alcayde fueron ratificados como primeros finalistas de GH VIP 8 al salvarse de salir nominados en esta última ronda, a la espera de conocer los próximos giros del programa en la recta final de la edición.

El perdón de Laura Bozzo entre lágrimas

El asunto de las trampas y sanciones se cerró con el perdón de Laura Bozzo, que acudió al confesionario arrepentida durante el Debate para transmitir sus disculpas: “Quiero pedir perdón a la organización de este concurso, al público, a Laura Bozzo por haberle fallado, y a mis hijas”, empezó diciendo la concursante.

“Estaba en un momento que me sentía hundida, que estaba nadando contra la corriente. Todo el mundo iba a votar contra mí. Tengo ocho nominaciones y una presión brutal, y me equivoqué y cometí algo muy grave. En el momento que me enteré dije que sacaba mis maletas y me iba. Puedo ser tramposa, pero no cobarde. Que me vote la gente y yo lo asumo, pero no voy a abandonar. Me quedo hasta el último día que la gente quiera que esté”, zanjó Bozzo.

Ion Aramendi aceptó las disculpas de parte del programa y le transmitió el cariño del público: “Te agradezco que pidas perdón por algo que para nosotros ha sido muy grave. Recibe este aplauso de reconocimiento porque yo, a las personas que piden perdón, me parece muy loable”. Unas palabras que emocionaron a la peruana, que se emocionó: “Me equivoqué horriblemente. No me reconozco”, dijo al borde de las lágrimas.