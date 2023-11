'GH VIP' tuvo su expulsión deseada, enloqueció a Alcayde y promete batalla de protagonistas entre las nominadas

La gala 11 de GH VIP superó expectativas con los esperados reencuentros entre familiares. Sobre todo en el caso de Carmen Alcayde que tuvo información de sus hijos, tras dos meses sin saber de ellos, protagonizando uno de los momentos tan emotivos como divertidos de la edición.

Pero no solo reaparecieron amigos y familiares, también exconcursantes como Karina y Álex Caniggia que hicieron más que dar consejos y dedicar palabras bonitas. Siguieron con alguna estrategia hasta en las nominaciones que pudieron influir.

Por su parte, la expulsión entre Laura Bozzo y Zeus acabó cumpliendo el deseo de ambos: ella de quedarse y él de marcharse.

Zeus cumplió su deseo de convertirse en el noveno expulsado

Laura Bozzo y Zeus eran los nominados que quedaban, tras la salvación de Naomi y Michael. La cuestión es que cada uno vivió la semana en las antípodas del otro. Mientras la peruana se mostraba iracunda por tener que marcharse, el hijo de Sara Montiel se agobiaba cada vez más porque no quería quedarse.

Aún peor era saber que “la votación estaba siendo muy igualada”, según descubría Flich, y cada uno lamentó escucharlo. Hasta que cerraron las líneas y la presentadora sentenció: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Zeus”.

Esas palabras fueron celebradas por todo lo alto. Laura prometió dar su mejor versión a partir de entonces: “¡Estoy histérica!”, gritaba y hacía la croqueta en el suelo. Zeus no dejaba de suspirar: “Lo necesitaba, llevaba semanas de bajón. Siento si he defraudado a alguien. Agradezco que hayáis pensado en mí para estar aquí, he luchado y me he dejado todas las fuerzas. He aprendido de mí pero ya no podía más”.

Cuando creía que salía de la casa, Susana entró para endulzarle aún más la marcha. Y él encontró todo el sentido a cerrar así la experiencia.

El reencuentro con los familiares y el espectáculo de Carmen Alcayde

La noche se completó con la visita de los familiares y amigos a los concursantes que, además, les agasajaron con sus platos favoritos de comida casera.

Jessica se reencontró con su madre entre un mar de lágrimas y abrazos. Preguntas sobre si la familia seguía bien y sobre todo sus hijos. “Lo estás haciendo muy bien, estás siendo tu misma. Disfruta de este campamento que cuando salgas se acabó”, le dijo la madre animándola.

Le siguió Luitingo que volvió a abrazar a su padre, pocos días después de su repesca. Para después Pilar llorar junto a su hermana: “Me están tocando unas situaciones que... ” lamentaba la concursante llorando, sin saber que minutos después todo sería alegría al ver a su perrito.

Pero si alguien sufrió y se emocionó a partes iguales esa fue Carmen Alcayde que recibió primero la llamada de su madre y después la de sus hijos, dos meses después de estar sin ellos. Los espectadores no pudieron escucharlos pero si leer, mientras ella reaccionaba con gestos de exaltación que estaban entre que iba a sufrir un ataque o desmayarse. “Estoy viviendo el mejor día de mi vida”, decía sin saber si podía hablar o eran grabaciones. Hasta que entró su hermano Pedro: “Esto es como estar en una cárcel pero sin visitas”, le explicaba Carmen.

Albert también se reencontró con su abuela, Naomi con su perrito y Michael con su hermana. En una emotiva noche que acabó con los gritos de Laura al ver a una de sus hijas por videollamada: “Por mis hijas soy fuerte para dejarles el mensaje de que hay que arrasar con la vida”, explicó al decir lo que siente por ellas.

La lista negra que configuraron los familiares

Las nominaciones de la noche las protagonizaron los familiares y amigos que habían acudido a la casa de Guadalix, mientras los propios VIPs les escuchaban sin poder corregir u opinar.

Los puntos de unos y otros dejaron en la lista negra a Michael, Carmen, Jessica, Laura y Pilar.