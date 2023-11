Marta Flich abroncó a Susana por culpar a 'GH VIP' de manipular su imagen: “Nos acusas de todos tus males”

GH VIP vivió este jueves una gala no exenta de polémicas. Primero, por meter a Luitingo con calzador de nuevo en el reality tras decir que sólo serían dos los repescados. Después, por unas declaraciones de Susana que obligaron a Marta Flich a intervenir.

La modelo afirmó que, tras los abucheos habituales que recibe del público, estaba convencida de que “se está pintando lo que se está pintando”. Susana deslizaba que GH VIP la estaba dejando a ella como “mala” y a Zeus como “víctima”.

“Mira que me lo avisaron. Luego la manipuladora soy yo. Montan los vídeos de tal manera y tal que tú en ese momento sales, llevas un montón de tiempo aquí metida, no sabes nada, no sabes lo que se ha visto”, insistía la joven.

Marta Flich abroncó a Susana

Durante la gala, Marta Flich conectó con la casa para leer la cartilla a la concursante: “Es una historia que tristemente suele repetirse periódicamente. La verdad es que cansa un poco. Me refiero a las críticas sobre que el programa lo manipula todo y que inventamos lo que nos interesa”, empezó diciendo. “Susana, nos duele escuchar de tu boca ciertas cosas. Nos acusas de todos tus males y de dar una imagen de ti que no es real”, lamentó.

Susana pidió entonces disculpas, alegando que había pasado una mala semana: “Siento si he dicho cosas enfadada que no realmente no las pienso”, señaló la canaria antes de que Flich diera el tema por zanjado.