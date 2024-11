'Gran Hermano' expulsó a Laura, provocando casi el “desmayo” de María José Galera, y tiene nuevos nominados

La décima gala de Gran Hermano 2024 acabó con el relevo generacional con el que había empezado la edición: Laura salió expulsada y llegó a plató con el abrazo de su madre, María José Galera, (que minutos antes había dicho al programa que si salía se desmayaba, según desveló Jorge Javier Vázquez entre risas).

El reality también cumplió con lo prometido y dejó que la eliminada, antes de marcharse de la casa de Guadalix, viera vídeos de lo que habían dicho de ella Edi y Manu. Imágenes que la desconcertaron por completo, sobre todo las pertenecientes al gallego.

Y, aunque la salida de Laura provocó la tristeza de Manu, este ganó la inmunidad y con las nominaciones del resto, la nueva lista negra se formó con: Adrián, Juan, Ruvens, Daniela y Violeta.

Laura es la expulsada por la audiencia

Daniela, Manu y Laura eran los nominados de la noche y, al arrancar la entrega, los porcentajes ciegos estaban con las siguientes cifras: 52%, 32% y 12%.

El programa pidió que la pareja acudiera a la sala de cine para ver su relación. Vídeos que disgustaron a ambos pero ella seguía teniendo claro que quería intentarlo con él, mientras que él continuó con su ambivalencia: “Necesito más tiempo, y no tengo claro lo que quiero pero si tenrla cerca”.

Seguidamente, Jorge Javier informó de que él estaba salvado, por lo que la expulsión solo quedaba entre las dos mujeres. Minutos después desvelaba el misterio: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Laura”.

Las dos se abrazaron y Daniela le animó asegurando que todo pasa por algo, y que con el tiempo se alegraría. En cuanto a Laura, confesó lo siguiente: “Tenía la intuición de que me iba y tengo muchas ganas de abrazar a mi madre. Me da pena que esto se haya terminado pero creo que he aprendido muchas cosas que me van a ayudar”.

Laura, en plató: “Estoy fuera porque tengo mucho carácter”

Laura llegó a plató para encontrarse de pleno con su madre y su hermana que corrieron a consolarla. Tras saludar y besar a quienes se acercaban, Jorge Javier la sentó en la mesa y se sinceró con ella: “Hubieras aprovechado muchísimo más el concurso si no te hubieras encabezonado con tu relación con Manu. Has vivido a través de sus ojos”.

Pero ella se mostró en desacuerdo: “He vivido el concurso a través de mi corazón. He hecho y dicho lo que he querido siempre”. El presentador también criticó que no hubiera “tenido afinidad con ninguna mujer dentro de la casa”. A lo que ella respondió que sí con “Maite y con Elsa”.

Laura se definió como “puro corazón pero el tiempo me enseñará a usar más la caebeza”. Preguntada por la razón de su expulsión: “Estoy fuera porque tengo mucho carácter, a veces las formas no son las adecuadas”.

Sobre Manu opinó que son “dos niños, nos queda mucho por vivir. Lo bueno que tenemos es la comunicación, pero tiene muchas inseguridades que ni siquiera ve”.

Maica califica a Tommaso de “cucaracho”

Finalmente, lo que parecía un cuento de hadas a la italiana, con su atracción por Tommaso cambió en cuestión de días al descubrir que no era lo que parecía.

Mientras ella bebía los vientos por él, él explicaba a toda la casa que no sentía por Maica nada más allá de una amistad. Hasta que llegó a sus oídos y la joven se sintió avergonzada. “¡Qué ridículo he hecho!”, lamentaba y sumaba a un “cucaracho” más a la lista.