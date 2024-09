'Gran Hermano' ya tiene a sus dos primeras “expulsadas”, el reencuentro del matrimonio y nuevos nominados

La segunda gala de Gran Hermano 2024 vivió su primera expulsión y fue doble para sorpresa de todos (menos de los espectadores). Daniela y Vanessa se despidieron de sus compañeros y se marcharon pensando que no volverían, sin embargo, lo que descubrieron fue la casa secreta en la que tendrán una segunda oportunidad.

Paralelamente, Violeta y Luis continúan con su misión de disimular su conexión con Nerea. En unos días en las que ellas han logrado limar asperezas del pasado y la pareja ha buscado rincones donde poder besarse.

Todo ello en una noche en la que volvieron a nominar y lo hicieron en parejas. Tras ponerse de acuerdo unos con otros, los habitantes de la casa de Guadalix que están en peligro esta semana son: Oscar, Diego (Luis), Juan, Ruvens y Nerea.

Daniela y Vanessa, la primera doble eliminación de la edición

Laura, Daniela, Vanessa y Maite eran las nominadas de la semana que llegaban a la gala con los siguientes porcentajes ciegos: 50%, 32%, 12% y 4%.

Jorge Javier Vázquez conectó con ellas para desvelarles la primera información: “La audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión Maite”. La joven saltó de alegría, todas la felicitaron y fue la primera en regresar a la casa.

Seguidamente, el presentador anunció a la primera expulsada de la edición: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Daniela”. Una noticia que la entristeció, mientras las otras dos celebraban continuar en el reality.

Vanessa y Laura volvieron junto a sus compañeros, pensando que estaban salvadas. Minutos después, la casa se oscurecía para dar paso a unas luces rojas y resonaba la inesperada voz de Jorge Javier.

“La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Vanessa”. Al escuchar sus palabras, la gallega se venía abajo: “Estoy bastante en shock porque me había salvado la audiencia” lamentaba, mientras el presentador le explicaba que ellos no sabían que había doble expulsión pero sí lo sabía la audiencia.

“Siento pena por no poder seguir viviendo la experiencia, por no seguir con mis compañeros, siento tristeza pero si me voy, me voy” confesó la cantante, a la vez que se despedía del resto y salía por la puerta.

Vanessa y Javier se reencuentran en la casa secreta

Se abría la puerta de la casa secreta y la primera en entrar era Daniela en shock, al no entender qué hacía allí, saludando a personas desconocidas, sin entender si eran quienes la llevaban al plató o qué representaba todo aquello.

Jorge Javier aparecía en pantalla y todos la sentaban en el sofá: “No estás expulsada a partir de ahora vivirás en esta nueva casa, la casa secreta, con ellos tus nuevos compañeros porque también son concursantes”, expresó ante la incredulidad alegre de Daniela.

Minutos después también entraba Vanessa y se reencontraba con su marido, Javier. Al verse se abrazaron y besaron, entre lágrimas. Ella tampoco entendía nada de lo que ocurría hasta que el presentador también le informó: “Sigues siendo concursante” y lo celebraron juntos por todo lo alto.

Allí ambos fueron muy sinceros, mientras Javier aseguraba que le había echado muchísimo de menos, ella desvelaba que tenía “al mejor amigo del mundo, pero no es cariñoso por lo que lo había pasado muy bien en la casa, descubriéndose a ella misma. Me apetecía conocerme y ponerme a prueba a mí”.

Así, las dos primeras expulsadas descubrían que existía otra casa en la edición y que tenían una segunda oportunidad en ella.