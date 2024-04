Guillermo Campra reapareció en TVE 8 años después de 'Águila Roja' para pedir trabajo como actor: “Me podéis llamar”

Guillermo Campra, conocido por su papel de Alonso de Montalvo en Águila Roja, reapareció este 8 de abril en TVE tras hacerse viral con un vídeo en el que pide más oportunidades en el mundo de la interpretación tras años encasillado en el personaje que le lanzó a la fama.

“¿Os acordáis de este chaval de aquí? Aunque no lo parezca, soy yo. Me podéis llamar para castings y para hacer más cositas, que ya no tengo 12 años”, comenta el intérprete, de ahora 27, en un TikTok publicado hace unos días que no tardó en llamar la atención de fans y medios. Entre ellos el programa de La 1 Mañaneros, que quiso invitarle este lunes para conocer su situación actual.

Cuestionado por Jaime Cantizano, Campra comentó que “dentro del mundo de los actores y las actrices se habla muy poco del tiempo que pasamos sin trabajar”. Y si bien aseguró que su caso “se ha exagerado” en algunos medios, pues tiene una fuente de ingresos por su perfil en redes sociales y no está en números rojos, sí echa en falta trabajo en lo suyo: “Lo que realmente me gusta es el mundo de la interpretación”.

“El vídeo era para dar voz y reírme un poco de la situación de estar encasillado en un personaje de cuando era pequeño. Tenía 12 años cuando empecé, y ahora tengo 27”, declaró Guillermo Campra, afirmando que los períodos sin castings ni papeles es algo “que nos pasa a todos”. “Es una cosa que siempre intento comunicar a la gente que me pregunta porque quiere empezar en el mundo de la interpretación. Esto no es lo que te puedes imaginar”.

Además, el actor puso en valor su trabajo en redes sociales, donde acumula más de 160.000 seguidores y le permite tener una situación económica estable: “Las marcas y muchas agencias se interesan en reclutar perfiles con muchos seguidores, y gracias a mi trabajo [en series] he conseguido acumular un número que me ha permitido seguir teniendo ingresos aunque no haya trabajado como actor”.

'Élite', su último trabajo en ficción

Guillermo Campra inició su carrera en la interpretación con sólo diez años, cuando protagonizó la película Carlitos y el campo de los sueños. No tardó en dar el salto a la televisión, primero como el joven Samuel Espí de El Internado y después en Águila Roja, la serie que le dio la popularidad y en la que trabajó durante siete años, en un total de 103 capítulos.

Tras finalizar ese proyecto, el intérprete consiguió papeles en ficciones para Playz y Flooxer, los servicios juveniles a la carta de RTVE y Atresmedia. Desde 2020 ha encadenado personajes episódicos o de reparto en otras series como Madres. Amor y vida o Élite, el que ha sido su último trabajo importante en la interpretación, en 2022. “Llevo dos años sin trabajar, pero no me puedo quejar ni mucho menos de la carrera que tengo”, matizó en TVE.