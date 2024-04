Hannah Waddingham revela que padece claustrofobia crónica por rodar una escena de 'Juego de Tronos'

La actriz Hannah Waddingham, famosa por su papel en la exitosa Ted Lasso y televisivamente por presentar Eurovisión 2023, ha sido la invitada especial de The Late Show with Stephen Colbert, donde ha hablado de su experiencia interpretativa.

La intérprete también encarnó a en una de las integrantes de la Septa Unella en la quinta y sexta temporada de la recordada Juego de Tronos. Su papel fue importante porque fue la que acompañó al personaje de Cersei Lannister en su “paseo de la vergüenza”... lo que luego generó la venganza desproporcionada de ella.

Fue algo que le ha salido muy caro a Waddingham a nivel personal, ya que como ha desvelado a Stephen Colbert, por culpa de esa escena en la que era ahogada con líquido desde entonces padece una claustrofobia crónica.

“Juego de Tronos me dio algo que no esperaba y es la claustrofobia crónica”, ha reconocido la actriz, explicando esa escena que tan cara le ha salido: “No podía levantar la cabeza porque sería demasiado obvio que estaba suelta, no podía hablar porque La Montaña [el personaje de Gregor Clegane] tenía su mano en mi boca mientras yo gritaba, y tenía marcas de correas por todas partes, como si me hubieran atacado”, recuerda del momento en el que, encapuchada, el personaje de Cersei Lannister le arrojaba vino a la cabeza cubierto para realizar la técnica conocida como ahogamiento simulado o waterboarding.

“He hablado de ello con David Benioff y D.B.Weiss, los productores ejecutivos. Fue horrible, 10 horas de ahogamiento simulado. Realmente ahogamiento”, ha contado la actriz, que pese a ello lo ha explicado con naturalidad como ejemplo extremo de la dureza de los rodajes, comentando también que otro miembro del equipo le dijo entre bromas que no se quejara porque a él le tocó estar “cuatro días arrastrándose sobre sus codos”.