Las series de la semana pasean por el 'Barrio inglés', juegan al 'Fallout' y reviven a 'Benjamin Franklin'

Esta semana del lunes 8 al domingo 14 de abril reduce ligeramente el volumen de series de la anterior, que llegó a los 20 estrenos, pero sin embargo aumenta la calidad de los mismos, sobre todo a nivel internacional. Los que quieran empezar una nueva ficción podrán decantarse entre estas 16 series que recogemos a continuación en plataformas y cadenas como Netflix, Amazon Prime Video, Movistar Plus+, HBO Max, Filmin o Apple TV+, entre otras.

Con sello español destaca Operación barrio inglés, la nueva gran apuesta de ficción de La 1 de TVE que se estrena la noche del miércoles y traslada a Huelva como inusitado enclave definitivo para la II Guerra Mundial. Pero también llegan la docuserie Muros y la coproducción con Latinoamérica Bellas Artes, ambas en Movistar Plus+.

Con mirada internacional, es una semana muy potente gracias a Fallout, que adapta el universo del exitoso videojuego en Amazon Prime Video; a Benjamin Franklin, con Michael Douglas como uno de los padres fundadores de Estados Unidos para Apple TV+; a una sátira política como es Bajo control en Filmin; y el final de un mito como es Blue Bloods, que lanza su decimocuarta y última temporada en Star de Disney+.

· 'Muros' (lunes 8, Movistar Plus+)

Así es la serie documental: Cuatro episodios, cuatro meses en la vida de presos y presas de cuatro cárceles españolas. Con un acceso total, hasta ahora inédito, la serie 'Muros' sigue las vidas de diferentes internos en las distintas etapas de cumplimiento de sus condenas. Durante cuatro meses en sus vidas se mezclan los conflictos nacidos del propio encierro con las noticias que les llegan a cuentagotas del exterior. Ahí, en el exterior, la serie accede también a las familias, los abogados, porque los tentáculos de la vida no entienden de muros.

· 'All American' T6 (lunes 8, HBO Max)

Así es la serie: Inspirada en la vida del jugador profesional de fútbol americano Spencer Paysinger, esta serie sigue al personaje de Spencer James (Daniel Ezra), una joven promesa del fútbol y un estudiante modelo en el instituto South Crenshaw High de Compton. Pero cuando recibe una oferta para jugar en el Beverly Hills High, las victorias, las derrotas y las dificultades de dos familias de mundos muy diferentes, Crenshaw y Beverly Hills, chocarán.

· 'Bajo control' (martes 9, Filmin)

Así es la serie: Se trata de una sátira disparatada que narra con humor la ineficiencia de la clase política. Está protagonizada por Marie Tessier, de 45 años, que es directora de una ONG y es nombrada Ministra de Asuntos Exteriores el día en que cinco europeos, entre ellos dos franceses, son tomados como rehenes por terroristas en el Sahel. Convirtiendo la crisis en un asunto personal, Marie cruza rápidamente todas las líneas rojas e intenta dar la impresión de que todo está bajo control.

· 'Operación barrio inglés' (miércoles 10, La 1 de TVE)

Así es la serie: La II Guerra Mundial acaba de estallar. Aunque España es neutral, Huelva es un enclave estratégico para controlar los barcos de ambos bandos que atraviesan el Estrecho. Además, cuenta con una importante colonia británica. Por ello, los alemanes envían miembros del Servicio Secreto para controlar lo que ocurre, sobre todo en las minas de la provincia de Huelva, propiedad de los ingleses, y que proveen a Gran Bretaña de mineral para armas y artillería.

De este modo, Huelva se convierte en la Casablanca española, un verdadero nido de espías de uno y otro bando, entre los que se ve obligada a moverse la joven Lucía. Acaba de cumplir 25 años y ha sido contratada por una compañía minera inglesa para trabajar en sus oficinas como secretaria. Allí conoce al gerente de la compañía, Peter, un atractivo inglés con un oscuro pasado que arrastra a Lucía a una aventura en la que se verá obligada a tomar partido. Cuando estás en mitad de la guerra, ser neutral no es una opción.

Espionaje, nazismo y un peligroso triángulo amoroso en 'Operación Barrio Inglés'.



Estreno el miércoles, 10 de abril, a las 22:50h.https://t.co/yfSNETbB2w pic.twitter.com/00FAFABsY1 — La 1 (@La1_tve) April 8, 2024

· 'Antracita' (miércoles 10, Netflix)

Así es la serie: Un antiguo caso se destapa cuando un reportero desaparece y su hija acaba en un pequeño pueblo de montaña atormentado por una secta, el secretismo y la muerte.

· 'Secuestro del vuelo 601' (miércoles 10, Netflix)

Así es la serie: A bordo de un avión secuestrado, dos azafatas intentan burlar a sus captores en medio de unas tensas negociaciones tanto en el aire como en tierra. Basada en hechos reales.

· 'Bellas Artes' (jueves 11, Movistar Plus+)

Así es la serie: Antonio Dumas (Oscar Martínez), un prestigioso historiador de arte y gestor cultural, culto y sofisticado, aunque bastante cínico y engreído, es nombrado director de un importante museo de arte contemporáneo en Madrid, al salir victorioso en un concurso para ese cargo. Una vez asumido su nuevo cargo deberá afrontar, en medio de la fauna insólita del mundo del arte, un abanico de circunstancias y conflictos dispares: desde problemas gremiales y presiones políticas, hasta situaciones disparatadas en relación a las exposiciones y a los artistas.

Por qué destaca: Por ser otra serie original de Movistar Plus+ en alianza con Latinoamérica, donde se verá a través de Star+. Gloriamundi e Historias Particulares están detrás de esta comedia en torno a la gestión de un museo de arte contemporáneo, que tiene a Óscar Martínez como protagonista central. El argentino, al que vimos en enero en Galgos, repite en la plataforma en un producto que cuenta con rostros españoles como Ángela Molina, Dani Rovira, Ana Wagener y José Sacristán. Detrás de Bellas artes están Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat, responsables entre otras de Competencia oficial.

· 'Noche de San Juan' (jueves 11, Netflix)

Así es la serie: Carina reúne a su familia para celebrar un San Juan al estilo sueco tradicional, pero la ocasión especial se tuerce cuando salen a la luz antiguos secretos.

· 'Invencible' (jueves 11, Sundance TV)

Así es la serie: Narra la historia de Alex Enders, una detective de policía que se embarca en una búsqueda desgarradora para encontrar a su bebé recién nacido tras ser secuestrada mientras estaba embarazada. Después de despertar ensangrentada y abandonada en medio del bosque una semana después de su secuestro, Alex no recuerda nada sobre el nacimiento de su hijo y decide tomar el mando de la investigación. Sin embargo, pronto se ve envuelta en una red de sospechas y mentiras, poniendo en riesgo todo lo que tiene, incluyendo su trabajo y su pareja.

· 'Fallout' (jueves 11, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Basada en una de las mejores sagas de videojuegos de todos los tiempos, Fallout es la historia de los que tienen y de los que no, en un mundo en el que apenas queda algo que tener. 200 años después del apocalipsis, los tranquilos habitantes de los lujosos refugios antinucleares se ven obligados a regresar al paisaje infernal cargado de radiación que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir que les espera un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y muy violento.

Por qué destaca: Por tratarse la ansiada adaptación de esta franquicia de videojuegos nacida en 1997 a cargo de Ubisoft, como secuela espiritual de Wasteland. Para trasladar esta distopía futurista de las consolas a las plataformas, Prime Video ha confiado en una pareja con sobrada experiencia manejando esta clase de material, Jonathan Nolan y Lisa Joy, creadores de Westworld. Tras el abrupto final de aquella adaptación del material de Michael Crichton para HBO, y aprovechando el acuerdo de larga duración que tienen con Amazon, se esmeran en sacar adelante un proyecto que tiene ante sí una difícil misión: igualar en repercusión a otro videojuego, The Last of Us, en su salto a la pequeña pantalla. Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner ejercen de showrunners de un producto que tiene la difícil misión de la superproducción, que cuenta en el reparto con un irreconocible Walton Goggins, Ella Purnell y Kyle MacLachland, entre muchos otros.

· 'Las alas de la ambición' T3 (jueves 11, Netflix)

Así es la serie: Una joven becaria que comienza a trabajar para una veterana presentadora de informativos se enfrenta al lado oscuro de la ambición, la envidia y el deseo por ser visto.

· 'Los rompecorazones' T2 (jueves 11, Netflix)

Así es la serie: Un incendiario mural revela los ligues secretos de los alumnos de Hartley High. Su autora Amerie, ahora repudiada por todos, debe lidiar con las caóticas repercusiones

· 'Benjamin Franklin' (viernes 12, Apple TV+)

Así es la serie: En diciembre de 1776, Franklin es mundialmente conocido por sus experimentos con la electricidad, pero su pasión y poder se ven puestos a prueba cuando, con la independencia de Estados Unidos pendiendo de un hilo, se embarca en una misión secreta a Francia. A los 70 años, sin ninguna experiencia diplomática, Benjamin Franklin convenció a una monarquía absoluta para que respaldara el experimento de democracia de los Estados Unidos. En virtud de su fama, carisma e ingenio, Franklin burló a espías británicos, informantes franceses y compatriotas hostiles para diseñar la alianza franco-estadounidense de 1778 y el tratado de paz con Inglaterra en 1783. La misión francesa de ocho años es el servicio más crucial que Franklin le dio a su país. Los diplomáticos e historiadores todavía lo consideran como el mayor período de servicio de un embajador en la historia de los Estados Unidos; sin la ayuda francesa, Estados Unidos no podría haber ganado la Revolución.

Por qué destaca: Por ofrecerle a Michael Douglas un nuevo gran reto interpretativo, de nuevo en televisión, tres años después del final de El método Kominsky. Una década después del triunfo que fue Behind the Candelabra, el actor y productor vuelve a acercarse a una figura real, en este caso uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Lo hace en una costosa miniserie de la factoría Apple, que toma como base el libro A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America, de la ganadora del Premio Pulitzer Stacy Schiff. Kirk Ellis, detrás también de series históricas como John Adams, es la principal fuerza creativa del proyecto, que se estrenará a nivel mundial con los tres primeros episodios el viernes 12, seguidos de un nuevo capítulo cada viernes hasta el 17 de mayo.

· 'Mi reno de peluche' (viernes 12, Netflix)

Así es la serie: Cuando un cómico en apuros tiene un gesto amable con una mujer vulnerable, desencadena una obsesión enfermiza que amenaza con destrozar la vida de ambos.

· 'Good times' (viernes 12, Netflix)

Así es la serie: atrevida e irreverente adaptación del clásico televisivo, una nueva generación de la familia Evans se mantiene a flote en una vivienda social de Chicago. La ficción animada está producida por el creador de la original, el recientemente fallecido Norman Lear, junto a Seth MacFarlane (Padre de familia).

· 'Blue bloods' T14 y Final (viernes 12, Disney+)

Así es la serie: La mítica serie procedimental llega a su fin con el estreno de su temporada 14, que será la última. Se centra en los Reagan, una familia de policías del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD). Francis Xavier “Frank” Reagan es inspector; Danny, el hijo mayor de Frank, es detective; Jamie, su hijo menor, es oficial de policía; y Erin, su hija, es ayudante del fiscal del distrito. Henry, el padre de Frank, es un exagente de campo que ascendió a inspector. Cada miembro de la familia representa un aspecto distinto del trabajo policial o del procedimiento legal.