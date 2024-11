Héctor de Miguel parodia a Iker Jiménez: “¿Por qué Pablo Iglesias dejó la política? Desde que me metí, me estoy forrando”

Hora Veintipico también se ha hecho eco de los bulos e inexactitudes difundidos en Horizonte de Iker Jiménez. Mientras Conspiranoicos, en laSexta, también señalaba esas informaciones falsas que habían seguido en el programa de Mediaset, y mientras el otrora periodista de misterio se excusaba por polémicas como la de Rubén Gisbert, el espacio radiofónico de humor propuso una parodia de la mano de Héctor de Miguel.

El cómico, antes conocido como Quequé, se plantó en el estudio de Cadena Ser con una peluca que imitaba el peinado del presentador de Cuarto Milenio. Convertido en Quequer Jiménez, el locutor radiofónico desplegó un discurso que imitaba y parodiaba el que precisamente había defendido Jiménez en Cuatro para justificarse por las informaciones falsas difundidas en la última semana sobre la DANA en Comunidad Valenciana. Especialmente, sobre sus afirmaciones sobre la existencia de centenares de cuerpos en el parking de Bonaire, que resultaron no ser ciertas.

“Hoy es jueves 7 de noviembre, según el calendario que nos impusieron los Mayas”, comienza diciendo el presentador de Horizonte Veintipico, antes de hablar de la crisis climática en la Península: “Fuentes oficiales dicen que no hay cadáveres pero yo estoy captando desde aquí la energía de miles de almas que me susurran y me dicen: Iker, cuenta la verdad”, decía, copiando el tono de voz y los manierismos del rostro de Cuatro.

Bromas sobre sus fuentes y sus intereses políticos

“En mis 80 años de profesión puedo decir que nunca he oído algo tan sobrecogedor”, continúa, antes de reproducir una canción de Marengo, el grupo musical al que perteneció Carlos Mazón, actual presidente de la Generalitat Valenciana. Acto seguido, Marina Lobo ejerciendo de “Carmen Poter”, aseguraba tener como fuente la de “un amigo de una amiga, de un amigo, de una prima, de una amiga de su ex” para afirmar que “unos duendes [...] escucharon cómo las autoridades que miles de cuerpos del parking han sido escondidos en un almacén del centro comercial, entre el Zara y el McDonald's. No sabemos para qué usaran los cuerpos”.

Tras continuar parodiando algunas de las piezas y frases que tanto Jiménez como Porter y el resto de colaboradores de Horizonte, hubo también una suerte de disculpa: “Nosotros solo exponemos los puntos de vista. Las conclusiones las sacan ustedes. Solo somos el telescopio desde el que miran el firmamento, la ouija que conecta a unos mundos con otros. Y si en algú momento digo algo que no es verdad, reconoceré... que mis fuentes han fallado”.

De Miguel continuó con la parodia en estos términos: “Yo hay algo que no entiendo: ¿Por qué Pablo Iglesias dejó la política? Yo desde que me he metido, me estoy forrando”, manifestaba, antes de apuntar que “antes del dinero están ustedes, los espectadores”, y de apuntar al grupo de comunicación al que pertenece Jiménez, Mediaset España, que recientemente renovó al presentador y “sin el cual todo este delirio no sería posible”.