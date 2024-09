'El Hormiguero' inició temporada con un detalle histórico de Pablo Motos, y mostrando cómo su película le “mataba”

El Hormiguero inició su temporada 19 presentando a sus nuevos fichajes -Susi Caramelo y Plex- , entrevistando a Rafa Nadal, paralizando la calle Alcalá con su prueba de ciencia y emitiendo su habitual película, grabada con todos los invitados anteriores.

Pero si este arranque se convirtió en histórico fue por un detalle de Pablo Motos: por primera vez lució una camisa que no era blanca. El presentador optó por una de color azul suave, que las hormigas también señalaron: “Te has cambiado la camisa después de 19 años, al principio no te reconocía”, bromeó la mascota.

Desde verTele preguntamos por tal curiosidad a fuentes del programa, que nos confirmaron que era la primera vez que Motos cambiaba su atuendo, aunque eso no quisiera decir que sea un cambio definitivo, ni tener un significado concreto.

Un hábito con el que rompió el presentador este lunes, pero con lo que sí quiso continuar fue con la “superstición” de invitar en el primer programa “a alguien a quien queremos mucho”. Así, con Nadal hablaron de su paso por los Juegos Olímpicos, sus últimos torneos, la opinión que tiene sobre Carlos Alcaraz y hasta de su posible retirada. “No puedo vivir continuamente pensando en eso, me he dado un margen y estoy intentando disfrutar del día a día, ya tomaré la decisión cuando la tenga clara”, explicó.

Así es la nueva película 'Solo asesinatos en 'El Hormiguero''

Con un guiño a la serie protagonizada por Steve Martin y Selena Gómez, el programa estrenó la película grabada con todos los invitados de la temporada anterior: 'Solo asesinatos en El Hormiguero'.

Todo arrancaba con la sospechosa muerte de Pablo Motos, “atragantado al cenar pescado”. Una situación que llevaba a Marron, Juan Ibáñez y Damián Molla a pensar que había sido asesinado, por lo que empezaron a investigar por todos los apartamentos.

Entre los vecinos estaban Isabel Pantoja, Miguel Bosé, Karlos Arguiñano, Inma Cuesta, Luis Tosar, Sergio Dalma, Joaquín, Aitana, y hasta Malena Alterio que hizo un guiño con Aquí no hay quien viva.

Vallés informaba de la muerte del presentador, mientras en el ascensor del edificio aparecía Miguel Ángel Revilla, Isabel Presylser y Tamara Falcó. En el tanatorio se reunieron la mayoría de cameos: desde Bisbal, Dabiz Muñoz, y los Javis que grabaron la cámara de seguridad que resolvió el caso.

Finalmente, todo se explicaba con que Motos tenía varios clones desde que se cansó de presentar y el científico que lograba copiarle era Will Smith.