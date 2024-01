Iñaki López, contra la participación de Israel en Eurovisión: “Siempre ha sido político y ahora además es vergonzoso”

Iñaki López y Cristina Pardo se hicieron eco este martes en Más vale tarde de las críticas que está suscitando la participación de Israel en Eurovisión 2024, a pesar de la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza. Desde el programa de laSexta recordaron la decisión de la UER (la Unión Europea de Radiodifusión), organizadora del certamen, de expulsar en 2022 a Rusia del festival tras su invasión a Ucrania, algo que esta vez no ha ocurrido.

Uno de los colaboradores del magacín recopiló entonces las primeras protestas que se están produciendo por parte de voces relacionadas con el propio certamen, como las de La Zarra, representante de Francia en Eurovisión 2023, o de Islandia, que en 2019 acaparó el foco mediático por sacar banderas propalestina en medio de la final celebrada en Tel Aviv.

Más vale tarde recogió entonces del comunicado lanzado hace un mes por la UER en el que defendían su decisión, alegando que Israel “cumple con todas las normas de competencia” y amparándose en que “Eurovisión sigue siendo un evento apolítico que une a audiencias de todo el mundo a través de la música”.

El enfado de Iñaki López con Eurovisión

En ese momento, Iñaki López pidió la palabra para dejar expresa su opinión: “Lo que es un poco triste es que para Eurovisión haya genocidios de primera y de segunda. Ya veo que, al final, la política se cuela hasta en el concurso de Eurovisión, por mucho que nos quieran hacer creer que es un concurso apolítico”, empezó diciendo el periodista.

El vasco prosiguió su discurso, indignado con la organización del festival: “Siempre ha sido político y ahora además es vergonzoso”, añadió López, que se llegó a enfrentar Pablo Montesinos, que defendía que aunque la situación en Gaza “es una barbaridad”, no se podía comparar a Israel con Rusia.

“¿Permitimos entonces una respuesta desproporcionada sobre un territorio ocupado?”, preguntaba irónico el presentador. “Son dos casos. Rusia tiene la iniciativa de invadir un país y lo que está haciendo Israel es responder a un atentado terrorista brutal, de forma desproporcionada, pero están respondiendo a un atentado que fue tremendo”, justificó el tertuliano.

La posición de RTVE con Israel

Precisamente, este mismo martes se trasladaba a RTVE, durante una rueda de prensa relacionada con el Benidorm Fest 2024, la pregunta sobre su posición respecto a la participación de Israel en Eurovisión 2024.

“España ha anunciado su participación en Eurovisión 2024, y esa es nuestra posición. Es un festival de música y nuestra posición oficial es la de la UER, nosotros no entramos ni salimos, y vamos a participar. Esto se ha debatido en el grupo de referencia de Eurovisión y no hay ningún país que haya dicho que no va a participar por los acontecimientos terribles que están sucediendo en Oriente Medio”, contestaba Ana María Bordas.