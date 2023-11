La indirecta de Wyoming a Ana Rosa Quintana con un juego de palabras: “Ahora 'TardeAR' no es solo irse de cañitas ”

La entrega de El Intermedio de este miércoles volvió a informar sobre las concentraciones frente a la sede del PSOE, donde la extrema derecha ha congregado a miles de personas. El programa arrancaba con El Gran Wyoming en mitad del plató para reflexionar sobre los últimos acontecimientos en Ferraz.

“Debería estar alejado de cualquier responsabilidad pública” criticaba el presentador frente al comportamiento de Santiago Abascal ante los disturbios en Ferraz. Para añadir que “un ultra en el Gobierno es como una flauta dulce en una clase de Primaria: no puede salir nada bueno de ahí”.

El programa también volvió a contar con Javier Bastida desde la calle, donde los dos días anteriores había sufrido acoso por parte de un grupo de manifestantes que le agarraron del brazo para cortar su conexión el lunes y le llegaron a insultar e increpar el martes.

“Tenemos una bandera con el pollo franquista que lo han tenido que recortar (...) Quieren dar la apariencia de que no hacen alusiones al franquismo” relataba el reportero.

"Un ultra en el Gobierno es como una flauta dulce en una clase de Primaria: no puede salir nada bueno de ahí", afirma El Gran Wyoming #elintermedio



En directo ▶️ https://t.co/guPTbJgiF5 pic.twitter.com/d1SmdSOn3l — El Intermedio (@El_Intermedio) 8 de noviembre de 2023

Al devolver la conexión a Wyoming concluía con una indirecta al programa de Ana Rosa Quintana a partir del juego de palabras con 'TardeAR': “Parece que algunos con esta protesta no solo intentan frenar la amnistía también cambiar las tradiciones de Madrid. Ahora tardear no es solo irse de cañitas si no ir a dar cañita y es muy decepcionante porque ahí no dan tapas, solo dan la turra”.