'El Intermedio' veraniego arrancó con Dani Mateo como presentador y el nuevo colaborador en la mesa

El Intermedio ha estrenado julio con Dani Mateo como presentador sustituto durante las vacaciones de El Gran Wyoming, como desvelamos en verTele en exclusiva.

El nuevo conductor arrancaba la entrega de este lunes con un sketch en el que pedía ayuda al madrileño para enganchar a la audiencia. Sin embargo, este respondía con una fotografía de mal gusto que no quiso emitir.

Mateo pronunciaba la icónica frase del programa para empezar: “Ya conocen las noticias ahora les contaremos la verdad” y confirmaba a la audiencia más despistada lo que estaba pensando: “No soy El Gran Wyoming y tampoco quiero serlo. ¿Quién querría estar ahora en la playa bebiendo mojitos pudiendo estar aquí, viviendo a tope la actualidad hasta el día 24 y con aire acondicionado gratis?”, ironizó.

Para lanzar un pulla más al presentador titular: “No me das envidia por estar tocándote las narices en julio, me das envidia por hacerlo todo el año”. Seguidamente, se sentó junto a Sandra Sabatés que también le siguió la broma: “Ahora que estamos de Rodríguez, vamos a hacer algo que no hayamos hecho nunca, no sé... un programa divertido, por ejemplo”, dijo ante las risas del público.

Minutos después era Héctor de Miguel, Quequé, quien se estrenaba en plató como nueva incorporación al equipo para estas semanas que quedan hasta las elecciones generales. Allí, trató temas como la propuesta de 'Sumar' de dar 20.000€ a los jóvenes o el “menú de palabras que se ha tenido que tragar” María Guardiola para mantener su silla. No solo ella, también mostró otras declaraciones de militantes del PP que habían hecho lo mismo.

“El PP cuando quiere decir que no va a cambiar de opinión se refiere a que no lo hará de 13 a 17 horas porque hace mucho calor”, bromeó el colaborador.