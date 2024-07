Una invitada de 'La vida sin filtros' recibe críticas en plató por sus palabras contra España: “Nos llama catetos”

La vida sin filtros abrió su entrega de este sábado en Telecinco con Carlotta Sabina, una joven valenciana que ha pasado de trabajar como camarera en una pizzería española a ser millonaria y vivir una vida de ensueño en Dubái. A sus 26 años, dice que ha hecho fortuna con canales automatizados de YouTube, los cuales le reportan ganancias de “ente 20.000 y 25.000 euros” al mes. Además, cuenta con su propia escuela de negocios, y entre ambas fuentes de ingresos asegura que llega a facturar millones de euros al cabo del año.

El programa de Cristina Tárrega presentó su historia mostrando, a través de los vídeos que ella misma publica en sus redes sociales, cómo es la lujosa vida de la que presume en Emiratos Árabes Unidos, la cual le ha cambiado por completo la percepción que tenía de nuestro país. “Me di cuenta la última vez que fui a España que allí todo está mucho más atrasado”, dijo en una entrevista recogida por el talk show de Mediaset.

“Estás en España, te pones a pensar quiénes son tus vecinos y sólo tienes que mirar el parking de tu casa, los coches que hay aparcados. Te estás rodeando de personas que no ganan más de mil, mil quinientos euros al mes y esa es la primera razón por la que vine a vivir a Dubái”, afirma en uno de sus vídeos. Así pues, con esta mentalidad se fue a Dubái “porque sentía dentro de mí que yo quería salir de España porque eso me iba a hacer crecer mucho como persona”, pero también porque “aquí pagaba muchos impuestos, mientras que en Dubái pago 0”.

“Te pasas un poco con los españoles”

Las palabras de Carlotta no gustaron nada a algunos de los presentes en plató, que así se lo hicieron saber nada más comenzar la entrevista “Nos llama catetos” dijo, sin ir más lejos, la propia Tárrega. “Creo que te pasas un poco con los españoles, en general”, apuntó Carmen Alcayde, que se hizo de la comparación que circula por redes sociales entre Carlotta y Llados, aunque señaló que la joven es “más fina” que el polémico rey de los burpees.

Después, la tertuliana lanzó las siguientes preguntas a la invitada: “¿Tú no entiendes que nos gusta mucho el dinero y todo el mundo quiere ser rico, pero a lo mejor los de la mentalidad española también priorizamos, no sé, estar con nuestra gente y tú estás en Dubái? ¿Para ti la felicidad es el dinero y ya está?”. Carlotta quiso matizar que, cuando critica “la mentalidad española” no se refiere a la gente: “El problema de la mentalidad en España no son las personas. Yo amo a las personas, pero el problema es el sistema educativo”.

Por su parte, el sacerdote Miguel Morillas advirtió a la invitada que “cuando endiosamos el dinero te pasa lo que te pasó, que descubriste el sinsentido de la vida. Y el dinero trae dinero, pero el amor también trae el amor”. La joven respondió que “el dinero refuerza la persona que tú ya eres, incluso cuando no tenías dinero”. “El dinero es muy importante, pero el dinero es una herramienta. La felicidad está dentro de ti”, comentó a modo de conclusión.