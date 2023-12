La ironía de Eva González y Malú en 'La Voz' por sus rupturas sentimentales: “¡A ti tampoco te han sentado mal!”

Antena 3 emitió este viernes la gran final de La Voz con la victoria de Elsa Tortonda, ex de La Voz Kids y Got Talent, que pasó a engrosar la larga lista de ganadores del talent show. Pero si hubo algo que llamó la atención de la última gala, más allá de las actuaciones y de la nueva triunfadora, fue un comentario de Eva González a Malú que no pasó desapercibido entre el público del programa.

En un momento de la noche, y después de la actuación musical de la coach, la presentadora celebró el éxito profesional de su compañera en el último año con una indirecta sobre su ruptura con Albert Rivera, de la que la artista habló recientemente en el Chester de Risto. “Mira, yo no sé... pero a esta mujer le están sentando estupendamente todas las cosas que le han pasado”, dijo la conductora andaluza.

“¡A ti tampoco te han sentado mal!”, respondió entre risas Malú, devolviéndole el cumplido y haciendo referencia también a un importante cambio personal de Eva González, pues la ruptura de su matrimonio con Cayetano Rivera Ordóñez es reciente.

“Ahí estamos las dos, amiga. Como siempre, juntas”, replicó la presentadora, dándole un abrazo y despidiéndola en el escenario antes de que pasase a ocupar su sillón de coach.