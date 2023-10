La reportera que fue agredida sexualmente agradece el apoyo: “Se me ha hecho más difícil de lo que creía”

Isa Balado, la reportera que sufrió una agresión sexual a mediados de septiembre mientras hacía una conexión en directo con el programa En boca de todos, ha agradecido todas las muestras de apoyo que le han enviado desde que tuvo lugar el polémico incidente.

La periodista estaba interviniendo en directo en el magacín de Cuatro cuando un hombre le tocó el trasero. Balado se quejó en el momento y, aunque el individuo negó la acusación, las cámaras lo habían grabado todo. Tras la denuncia pertinente, quedó en libertad sin medidas cautelares.

La reportera de Mediaset se ha referido al tema en sus redes sociales. “Se me ha hecho más difícil de lo que creía volver hasta aquí y todavía se me pone un nudito en la garganta... pero me parecía injusto seguir adelante pasando por alto tantos mensajes bonitos”, ha comentado en Instagram.

Su empresa y muchísimos compañeros de profesión salieron a mostrarle su apoyo en cuanto se produjo la agresión. El momento fue emitido en directo, así que también muchos espectadores salieron a defenderla públicamente en las redes sociales.

“No sé cómo estar a la altura de la avalancha de cariño y apoyo que me ha llegado. Me habéis dejado sin palabras y con la lagrimita siempre en cola de reproducción”, continúa la periodista, abrumada todavía por todos los mensajes recibidos. Adjunta, además, dos dibujos en los que ella misma porta un micrófono de televisión y se lee el lema feminista: “Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía”.

Se desconoce en qué punto se encuentra la denuncia presentada contra el hombre.