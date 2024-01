'La isla de las tentaciones 7' impacta con un abandono esperado y otro más doloroso: el de la protagonista

“No está siendo un inicio fácil” decía Sandra Barneda en la segunda entrega una La isla de las tentaciones 7 más ajetreada de lo esperado. Si la noche anterior ya dejó atónitos a sus espectadores al arrancar con el abandono de Alba y Rober - que ya se había adelantado en el programa anterior-, la de este miércoles no se quedó atrás con la marcha de Andrea.

La que se había revelado como la protagonista de la edición, durante la emisión del estreno, decidía marcharse un día después del arranque de la aventura. Por lo que los tres se alzan como la fuga más exprés de la historia del formato.

Pero no fue la única novedad de la noche, también presentaron a los solteros VIP: Valeria - tentadora de Mario- y Napoli - tentador de Naomi Asensi- . Los dos entraron pisando fuerte: Valeria directa a por David asegurando que se habían besado fuera del programa, algo que él negó tajantemente. Mientras que el italiano fue directo a Ana, que intentó sacárselo de encima varias veces.

Alba entendió a Rober (sin compartir su decisión)

La entrega anterior acabó con la decisión de Rober de abandonar, y este segundo programa desveló el final. Alba intentó convencerle de continuar un poco más con la experiencia pero él ya había tomado la decisión.

“Me conoces, sabes que cuando digo algo es porque lo he pensado mucho. No me he integrado, no desarrollaba la experiencia al 100%”. Palabras a las que la viceversa accedió: “Respeto la decisión de mi pareja, no quiero que esté mal aquí, que esté sufriendo. No quiero verlo mal tampoco”.

Barneda lamentó la marcha pero despidió a ambos. Una fuga que sintió, sobre todo, Andrea que había conectado mucho con Alba.

Primeras citas y nuevo numerito de Andrea por la “mosquita muerta”

“Show must go on” y tras la salida de la primera pareja, todos continuaron a lo suyo y las chicas escogieron sus primeras citas. María escogió a Sergio por “gracioso y divertido”, Ruth se decantó por Zanetti, Andrea optó por Ricky por ser el que más le había “tranquilizado” y Ana prefirió pasar el rato con Dome.

Mientras que David escogió a Zaira para “pasarlo bien”, Niko (ataviado con los calzoncillos con la cara de su novia) decidió pasar “buenos ratos” con Tamara, Borja se decantó por Andrea y la bomba volvió a estallar cuando Álvaro dio el collar a Mónica porque no se sintió “agobiado” por ella. Un gesto que hizo estallar a Andrea porque fue por ella por la que se fue de la ceremonia la noche anterior: “¿Tienes los cojones gordos de darle el collar a la mosquita muerta otra vez?, ¿Así demuestras? No te quiero ni ver, así te lo digo”.

Esa actitud desesperó a Álvaro que se marchó corriendo del lugar: “Me piro de aquí, a tomar por culo. No he hecho nada para que se ponga así conmigo”. Andrea también saltó detrás de él pero lejos de bajar la intensidad la aumentó: “Me largo, te vas solo para casa. Nuestra relación se ha acabado aquí. Te quedas con mi puta cara y mi nombre ahí marcado. Sabía que había conexión real entre ellos”.

Minutos después volvía Andrea a sentarse junto a sus compañeras. Y más tarde llegó Álvaro, lo que hizo que la novia se marchara recordándole que se había “acabado” lo suyo. Volvió de nuevo y Barneda le comentó: “Te pido por favor que compartas lo que sientas pero no abandones continuamente la ceremonia”.

¿Abandono definitivo de Andrea?

Ante la marcha de Alba, su gran apoyo, y tras ver que Álvaro pedía una cita a Mónica, Andrea pasó una noche fatal en la villa. Todas bailaban y hablaban con los solteros mientras ella prefería meterse en su habitación entre lágrimas y furia.

“No estoy bien, no tengo fuerzas, esto me ha superado. Hasta aquí he llegado” decía la mañana siguiente, hacía las maletas y se marchaba.

Las compañeras fueron a buscarla y se encontraban la habitación vacía. Ni se había despedido. Pero todas lo entendieron y comentaron que era lo mejor para ella porque con su carácter no iba a aprovechar la experiencia.

(*En elaboración)