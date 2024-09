Jaime Lorente estalla contra sus seguidores homófobos: “Dejadme de seguir, prefiero que no estéis”

Jaime Lorente ha estallado en sus redes sociales, donde ha compartido un vídeo en el que aparece denunciando una oleada de insultos y ataques homófobos por el papel que ha realizado en su última película Disco, Ibiza, Locomía, la cual ya está disponible en Netflix.

El actor se ha quejado de que su Instagram se ha llenado de mensajes homófobos a raíz de una publicación suya en la que recopilaba los besos gays que suceden en el largometraje dirigido por Kike Maillo y que narra la vida del mítico grupo musical. “Vuelve a suceder, y a mí, por desgracia, cada vez me sorprende menos y me duele más”, empieza diciendo el murciano en las imágenes.

“En la última publicación de mi muro, en la que hago una recopilación de los besos de mi última película que se ha estrenado en Netflix, la de Locomía, la cantidad de comentarios homófobos, violentos, desagradables... es preocupante. No sé, yo os deseo mucho amor a todos y que tengáis una vida feliz sin que nadie os odie ni os juzgue por lo que sois”, prosigue Lorente.

Finalmente, lanza una propuesta a todos sus seguidores homófobos: “Que me dejéis de seguir y me suda el rabo, me da completamente igual. Prefiero que no estéis en un lugar como mi perfil. Besitos, chao”, sentencia el intérprete, que ha recibido el apoyo de Maíllo, entre otros miembros del propio sector.

Así es la sinopsis de 'Disco, Ibiza, Locomía'

Estamos en la España de mediados de los años 80, cuando un grupo de amigos, liderado por Xavi Font, llega a Ibiza con el sueño de triunfar en el mundo de la moda. Su vida da un giro inesperado cuando el productor José Luis Gil, un poderoso magnate de la industria musical, los descubre y decide lanzar un nuevo grupo musical.

A pesar de no tener experiencia en el canto, estos amigos se embarcan en una vertiginosa carrera que los lleva desde vivir como hippies en las paradisíacas playas de Ibiza hasta llenar estadios en toda Latinoamérica, marcando una revolución en las discotecas de medio mundo.

A lo largo de su ascenso meteórico, crean un nuevo estilo musical, son perseguidos incansablemente por fanáticos y ganan millones de dólares. Sin embargo, este éxito fulgurante no está exento de sacrificios, ya que para alcanzar la fama y la fortuna, el grupo debe renunciar a su libertad personal, enfrentando los desafíos y las presiones del estrellato.