'MasterChef Celebrity 9' ya tiene primer expulsado, una favorita y las confesiones entre Inés Hernand y Cristina Cifuentes

La novena edición de MasterChef Celebrity llegó a La 1 tras el estreno de La Revuelta de David Broncano. La primera entrega la protagonizaron Cristina Cifuentes, Pitingo, Marina Rivers, Juan Luis Cano, Topacio Fresh, Raúl Gómez, Hiba Abouk, Pocholo Martínez-Bordiú, Itziar Miranda, Pelayo Díaz, Rubén Ochandiano, Nerea Garmendia, Jose Lamuño, Inés Hernand, Francis Lorenzo y María León, los aspirantes del “circo” culinario.

Cada uno de ellos se fue presentando ante Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera para que conocieran unas pinceladas de sus conocimientos en cocina. Hernand explicó que había “sido la estrella de Playz” y que llevaba “soñando con las cocinas” del talent desde hacía 12 años.

La influencer aseguró que en el programa sería “la barbie cocinera”; la hija de Carmina Barrios explicó que al ser “soltera no tiene a quién cocinarle”; Cifuentes aseguró que en su casa “cocina mi marido, yo no he tenido necesidad”; y de Pocholo brilló su lentitud y su interés por aprender cogiendo hasta apuntes en la prueba de eliminación.

Todo ello en una entrega que acabó a las pasadas las 2:20 de la madrugada, con la expulsión de Jose Lamuño que se marchó cabizbajo y con el sentimiento de ser demasiado pronto.

Primera prueba con el brillo de Hiba y Raúl Gómez

Los aspirantes debutaron en cocinas reproduciendo varios platos del chef Francis Paniego, acompañados por Ona Carbonell y Raquel Meroño, ganadoras de la tercera y de la quinta edición de celebrities.

Los platos que se llevaron más halagos fueron los calamares de Inés por “estar muy buenos”, el pescado de Pocholo “con buen sabor”, Pitingo por un arroz que “se puede comer”, el plato “bien resuelto” de Raúl, Juan Luis por un “postre rico y correcto”, Hiba por un “guiso de madre”, Francis por un plato que “se podía comer”, Pelayo por un buen intento y Cifuentes por unas croquetas “ricas”.

Mientras que las críticas negativas se las llevaron las elaboraciones de Ochandiano por un cordero “torcido y sin buena mano”, Nerea se equivocó en varias decisiones, Topacio “se pasó de crudeza”, León por una merluza “mal untada” y Marina por un plato “rico pero falto de cocción”.

Tras la deliberación señalaron a Jose, Nerea, Itziar y Rubén como los aspirantes más flojos. Mientras que Inés, Cristina, Raúl, Hiba y Juan Luis fueron los que “más sorprendieron para bien” a los jueces. De entre todos ellos se quedaron con la actriz y el presentador como “los mejores del reto”.

Prueba de exteriores con un equipo democrático y otro “dictatorial”

En la primera prueba de exteriores, viajaron al corazón del Ampurdán (Girona), donde llegaron al Castillo de Peralada. A sus pies, los equipos cocinaron para 150 invitados un menú inspirado en la gastronomía tradicional de la zona firmado por Paco Pérez.

Sin embargo, como sorpresa, fueron los jueces quienes organizaron los equipos pero no con Hiba como una de las capitanas, si no que se decantaron porque los líderes fueron Jose y Raúl, ¿por qué? No lo aclararon. Junto a Jose enviaron a Cifuentes, Juan Luis, Nerea, Inés, Francis, Marina, Itziar, Topacio vestidos de rojo. Mientras que junto a Raúl se vistieron de azul Hiba, Pelayo, Itziar, Marina María, Pocholo y Pitingo.

Durante el cocinado se empezó a fraguar la amistad entre Cifuentes y Hernand, llegándose a ofrecerse como su “madre adoptiva” tras hablar sobre su mala relación familiar. Seguidamente, la influencer preguntaba a la expolítica sobre su faceta en Génova: “He tenido momentos infernales, mi salida fue muy traumática y desagradable, ves de verdad cómo son las personas”, confesó Cifuentes.

La primera crisis la vivieron los azules porque Raúl no se aclaraba con hacer el bacalao y pidió ayuda al resto que lograron poner orden. Por ello mismo, al acabar el cocinado, Pepe les definió como el “equipo más democrático” de la historia del programa. Agradeciendo a Pelayo ser quien diera las “directrices en la sombra”, momento en el que él aseguró haber comido manjares poco conocidos, por lo que le señalaron como “el tapadillo de la edición”.

Sobre los rojos criticaron el caos de Jose, “dictatorial y peligroso al no tener fundamento”, señaló Jordi. Tampoco gustaron las elaboraciones del resto de compañeros. Por lo que los jueces acabaron señalando a los azules como los ganadores de la prueba, destacando al influencer como el mejor del reto.

Prueba de eliminación con Inés y José en la cuerda floja

Jose, Cifuentes, Juan Luis, Nerea, Inés, Francis, Marina, Itziar y Topacio llegaron a su primera prueba de eliminación a la vez que 38 especies de hortalizas y árboles frutales que en semanas o meses darían sus frutos. El jurado propuso a los delantales negros adivinar qué frutas y hortalizas eran.

Después, tuvieron que elaborar un plato vegetariano, salado o dulce, siguiendo las recomendaciones del chef Jesús Sánchez. Pasado el tiempo, empezó la cata a la 1:57 de la madrugada.

A los jueces les convenció la berenjena gallega de Cifuentes, les sorprendieron los espárragos “elegantes” de Juan Luis, la tortilla básica “pero rica” de Nerea. Pero criticaron el falso pollo de Inés “por no poner en valor a los vegetales”, el sofrito de Francis “justito e insulsito” y el huevo con alcachofas de Itziar “muy sosito” y las tres alcachofas “mal cocinadas” de Jose que eran “difíciles de comer”.

Finalizada la cata, Pepe sentenció: “El aspirante que no continúa en las cocinas es Jose”, el actor que repetía que si se iba “se moría”, finalmente lo aceptó yéndose con “la conciencia de haberse dejado la piel en el programa”.